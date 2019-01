Alba da continuidad a la saga Zafra Alba Zafra antes de subirse al autobús del Santa Teresa. A la derecha, la canterana pacense conversa con su padre Jorge Zafra :: J. V. ARNELAS La hija del exfutbolista Jorge Zafra acaba de cumplir 15 años y ya podría debutar con el Santa Teresa en categoría nacional JAVI PÉREZ BARCARROTA. Viernes, 4 enero 2019, 08:15

2018 ha sido un año muy especial para la familia Zafra Corrales. El fin de una era y el inicio de otra que promete volar más alto todavía. Jorge Zafra hizo pública su retirada justo el día que cumplía 40 años. Curiosamente había renovado con el Jerez mucho antes que los últimos veranos en los que siempre apuraba hasta el final por querer colgar las botas. Pero después de varias semanas de entrenamientos sintió la necesidad de cerrar una etapa y buscar nuevas ilusiones en los banquillos. De alguna manera cedía el testigo a su hija Alba que en diciembre cumplía 15 años y ya podría dar el salto a categoría nacional. Cuando nació su hija, Jorge jugaba en Segunda y 15 años después Alba puede devolver el apellido Zafra a la élite. «Ojalá tenga la suerte de poder jugar unos minutos este año», desea la joven barcarroteña. La saga Zafra no se apaga.

Alba Zafra nacía el 20 de diciembre de 2003 y de no ser porque el Santa Teresa adelantó la última jornada del año (sábado 22) se podría haber convertido en una de la más jóvenes en debutar en Segunda con 15 años y 2 días. El equipo pacense recibía al colista Luis de Camôens, un partido ideal para que Juan Carlos Antúnez le diera la alternativa, pero se disputó el día 15 porque el club ceutí se lo pidió para evitar cualquier contratiempo con el viaje de vuelta por la cercanía de la Nochebuena.

Alba se formó en el Hernando de Soto, se proyectó en el Femenino Badajoz y explotó en el Santa Teresa. Ahora juega en el Autonómico y puede ser un fichaje invernal para Juan Carlos Antúnez. «Me considero pequeña para jugar con muchachas tan grandes, pero con esfuerzo y trabajo lo puedo conseguir», admite. Desde Barcarrota se desplaza a entrenar junto a su paisana Carmen Hernández, la única canterana que estudió en el colegio Santa Teresa y pasó por todas las categorías inferiores del club hasta el primer equipo. Habitual en los entrenamientos del primer equipo ese día de su cumpleaños las jugadoras del Santa Teresa le felicitaron de manera especial. «Me hicieron un pasillo y me pusieron un gorrito de Navidad. Me han acogido muy bien», apunta Alba.

«Me gustaría jugar en Primera con el Santa, el Sevilla y la selección, mi abuelo lo celebraría mucho» Alba Zafra | Hija jugadora del Santa Teresa

El técnico pacense tiene ganas de verla en partido oficial. Alba ya se ha estrenado con el primer equipo en amistosos y lleva los dos últimos veranos haciendo la pretemporada. «Es de lo mejor que he visto como entrenador a esa edad», declaraba Antúnez en agosto de 2017 tras el estreno de Alba Zafra con el Santa Teresa en un amistoso en La Moheda. Un año después jugaría su primer partido completo en el Torneo de Llerena. «Antúnez me dice que tenga confianza en mí misma, que pida el balón, que no lo suelte a la primera y hable en campo», señala.

Pero no todo el talento de Alba se debe al gen Zafra Herrera. A su madre, Silvia Corrales, también se le daba bien el fútbol en sus tiempos en el colegio, en realidad cualquier deporte y ahora está especializada en clases de pilates y zumba. En casa no hay piques y sí muchos consejos. Aunque su tío Tián, que ascendió con el Badajoz a Segunda en el 92, impone galones y ya se encarga de provocarles con su habitual guasa. «Se alegran de que a mi edad esté entrenando con el primer equipo», comenta la pequeña del clan. Y puestos a soñar, Alba le hace un guiño a su abuelo Adolfo Corrales, que no se pierde ni un entrenamiento y es gran seguidor sevillista. «Me gustaría jugar con el Santa en Primera, en el Sevilla y en la selección española. Mi abuelo lo celebraría mucho», dice risueña.

«Para mí sería un sueño verla jugar en Primera. Sería una alegría inmensa para toda la familia» Jorge Zafra | Padre y exfutbolista

A su padre le quedó la espina de jugar en Primera. «Era muy complicado llegar. Para mí sería un sueño verla jugar en Primera. Sería una alegría inmensa para toda la familia», expone el exjugador del Badajoz, Algeciras, Extremadura y Jerez, entre otros. Con 14 años, Alba es fija en la selección extremeña sub-17 y por su proyección está llamada a seguir los pasos en la 'Rojita' de Carmen Menayo, una de sus referentes junto a Patri Guijarro y Mireya. «Es muy difícil porque hay niñas en clubes importantes. Pero aunque fuera en un amistoso sería una alegría tremenda verla con esa camiseta», sostiene Jorge Zafra.

Jorge precisa que su hija solo ha heredado de él la pierna izquierda. «Nos parecemos en la zurda y que jugamos en la misma posición, pero el carácter es diferente. Ella tiene una cosa buena y es que usa las dos piernas, algo que yo nunca supe. Aunque no da una patada a nadie», remarca con una sonrisa.

Jorge Zafra se prepara desde el cadete del Hernando para un futuro en los banquillos y aunque le haría ilusión ser su entrenador tiene ciertas reservas. «Entrenarla no sería fácil. Me conozco y conociéndola íbamos a tener más de un roce. Pero en verano trabajamos cosas donde puede mejorar como el golpeo». Alba es consciente que además de ojos de padre le supervisa los de la experiencia. «Me exige bastante», reconoce.