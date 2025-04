Aficionados del Trabzonspor atacan a jugadores del Fenerbahçe y terminan a golpes

I.A.G. Domingo, 17 de marzo 2024, 21:30 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

Ni es la primera vez ni tampoco será la última. Acostumbrados ya a las lamentables imágenes que en ocasiones por desgracia deja el fútbol turco, este domingo hay una más para la colección. En el duelo que el Fenerbahçe venció al Trabzonspor (2-3) los jugadores del club de Estambul se quedaron festejando en el césped, y poco después comenzó una invasión de campo de aficionados locales que terminaron pegándose con los propios futbolistas.

El duelo, tenso y bronco, entre el segundo y tercer clasificado de la Superliga Turca volvió a demostrar que la relación entre ambos conjuntos no es para nada nada y prueba de ella no solo se pudo ver durante los noventa minutos sino una vez concluido el partido. No parece que sentaran bien a los aficionados de la ciudad de Trebisonda los goles -por partida doble- del internacional brasileño Fred y el belga Michy Batshuayi, que terminó el partido quitándose a un aficionado del medio con una patada de taekwondo.

Lío en Turquía. Los jugadores del Fenerbahçe son atacados por aficionados del Trabzonspor y acaban a golpes con ellos. Tremenda imagen. #Süperlig pic.twitter.com/oekSpgHOkr — AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) March 17, 2024

Desde los primeros compases del partido llovieron objetos sobre los futbolistas visitantes, y algunos como el bosnio Edin Dzeko o el serbio Dusan Tadic se fueron al suelo y detuvieron durante algunos instantes el encuentro. La megafonía avisó en varias ocasiones, pero los radicales hicieron oídos sordos y siguieron a lo suyo desde las gradas del Papara Park.

En las imágenes que circulan por las redes sociales y que acompañan este texto, Bright Osayi-Samuel, jugador del Fenerbahçe, golpea sin pudor a un aficionado del Trabzonspor que saltó al campo al final del partido.

Michy Batshuayi pegándole a un hincha de Trabzonspor 😳🇹🇷

pic.twitter.com/vFCjneNEu3 — Fodboldworld (@fodboldword) March 17, 2024

Cabe recordar que el pasado diciembre se vivió otro lamentable episodio en Turquía, donde el árbitro Halil Umut Meler fue agredido con un puñetazo en su ojo izquierdo. Una brutal pelea al término del partido de la Liga turca entre el Ankaragucu y el Rizespor acabó con el rostro del colegiado herido tras ser golpeado por el presidente del equipo local, Faruk Koca, algo insólito que pilló a todo el mundo por sorpresa.

