Achraf Hakimi, acusado de violación por parte de la fiscalía francesa

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 3 de marzo 2023, 18:53 Comenta Compartir

Achraf Hakimi (Madrid, 1998), futbolista del Paris Saint-Germain y exjugador del Real Madrid, ha sido acusado formalmente de violación por la fiscalía francesa después de que una mujer, de 24 años, declarara haber sido agredida sexualmente el pasado fin de semana en el domicilio del deportista, a las afueras de París. La joven no quiso interponer denuncia contra el futbolista hispanomarroquí ni presentar informe médico, pero la Fiscalía de Nanterre (Francia) ha abierto la investigación sobre el caso. Cabe recordar que la Fiscalía en España también puede actuar de oficio ante casos que vayan en contra de la libertad sexual en el ámbito de la violencia de género o doméstica. El defensa, estrella de la selección de Marruecos en el pasado Mundial, fue interrogado el jueves, acusado por un juez de instrucción, y se encuentra bajo control judicial, por lo que no puede ponerse en contacto con la supuesta víctima.

Tras conocerse las acusaciones y la investigación a Achraf Hakimi, el PSG salió en defensa del jugador y mostró su apoyo al futbolista, también de 24 años. Su abogada, Fanny Colin, negó las acusaciones, denunció un «intento de extorsión» y dijo que el futbolista «está disposición de la justicia». El lateral derecho, nacido en España y curtido en las divisiones inferiores del Real Madrid, club en el que llegó a jugar 17 partidos y con el primer equipo y del que se marchó en el verano de 2020 rumbo al Borussia Dortmund y posteriormente al Inter de Milán, es ahora uno de los jugadores fundamentales del Paris Saint-Germain junto a Messi, Mbappé y Neymar.

El mismo día que el diario Le Parisien anunciaba el pasado lunes las acusaciones sobre el jugador, este acudía a la gala del premio The Best de la FIFA, donde fue elegido en el mejor once del año 2022. Al futbolista le tocó subir a un escenario en el que no se le vio excesivamente contento tras un día que no fue como él esperaba. La imputación no quiere decir que Achraf Hakimi vaya a ser procesado y se mantiene la presunción de inocencia hasta que, en caso de juicio, llegase a ser condenado.

Besos y penetración

Según el relato de Le Parisien, Achraf Hakimi, actual marido de la actriz española de origen tunecino Hiba Abouk (Madrid, 1986), contactó con la presunta víctima a través de la red social Instagram el pasado 16 de enero, aunque no fue hasta el pasado fin de semana cuando la invitó a su casa, aprovechando que su mujer y sus dos hijos -de tres y un año de edad- estaban disfrutando de unos días de vacaciones en Dubái. La chica habría acudido a la residencia del futbolista desplazándose hasta la misma en un Uber pagado por el jugador y, siempre según la versión de la joven, Achraf comenzó a besarla en la boca, la levantó la ropa y la introdujo los dedos en la vagina, pese a que la presunta víctima se habría negado a tener sexo con él. Tras escapar de la casa de Achraf, la joven llamó a una amiga para que la recogiera en coche y se personó en una comisaría, donde alegó que el internacional marroquí la había violado, aunque no quiso presentar una denuncia formal.

Quien no ha querido pronunciarse de forma pública sobre este tema ha sido su esposa. No obstante, varios medios de comunicación apuntan a que la mujer del hispanomarroquí habría iniciado los trámites para el divorcio. Además, la actriz, conocida especialmente por su papel en la series 'El Príncipe' y 'Madres: amor y vida', ha borrado algunas fotografías en Instagram en las que aparecía con él.

El control judicial que se le ha impuesto al jugador no parece recoger que no pueda salir del territorio francés, con lo que Achraf, llegado el caso, podrá viajar a Múnich para la vuelta de octavos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich del miércoles. Donde no estará, tras retomar ayer mismo los entrenamientos, será en el duelo que hoy enfrenta a su equipo con el Nantes.

Su caso se suma al de Santi Mina, la Arandina y Dani Alves Casos como el de Achraf suscitan la indignación de quienes consideran el fútbol como el último reducto de machismo y misoginia. La estrella de Marruecos en el último Mundial se une a una lista que incluye a Dani Alves -en prisión desde el pasado 20 de enero acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona- o al futbolista del Manchester City Benjamin Mendy, quien recientemente fue absuelto de seis cargos de violación y de uno más de agresión sexual. «No soy Brad Pitt, las mujeres se acercaban por el fútbol», defendió el lateral francés. Una de las estrellas que más señaladas quedó por este tipo de acusaciones fue Neymar. El delantero brasileño ha tenido que hacer frente hasta en dos ocasiones a polémicas relacionadas con abusos e intentos de violación. Eso sí, jamás ha sido condenado en firme por ninguno de ellos. Al que se le acabaron los regates, esta vez judiciales, fue a Robinho. El exdelantero del Madrid -retirado el año pasado del mundo del fútbol- está a punto de entrar en prisión en Brasil por una presunta violación en grupo cometida en una discoteca de Milán, cuando el atacante jugaba en Italia.En España, uno de los casos más comentados ha sido el de Santi Mina. El exdelantero del Celta fue condenado a cuatro años de cárceñ y una indemnización de 50.000 euros por un delito de abuso sexual cometido en 2017. Absuelto de agresión sexual, al delantero se le impuso una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 12 años. La situación judicial de Santi Mina depende a día de hoy de los recursos de ambas partes, y se encuentra en libertad jugando en Arabia Saudí tras un acuerdo con su club. La polémica que rodea al gallego se une a otras como la de los jugadores de la Arandina, quienes pasaron a ser conocidos en redes sociales como 'la manada' del fútbol español por la cercanía de su caso con la violación en grupo que una joven sufrió durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en julio de 2016. En este caso, tres jugadores del equipo burgalés fueron condenados por obligar a mantener relaciones sexuales con todos ellos a una adolescente de 15 años en el salón del piso que compartían dos de ellos. Uno de los jugadores fue absuelto.