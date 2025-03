Vicky Losada: «Yo no tuve mujeres referentes porque no las veía»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 1 de abril 2022, 00:09 Comenta Compartir

No estaba sobre el césped del Camp Nou en el clásico que batió todos los récords de asistencia a un partido de fútbol femenino, pero ese hito le pertenece tanto o más que a cualquiera de las jugadoras que protagonizaron un partido para el recuerdo. Vicky Losada (Tarrasa, 1991) será siempre la capitana del Barça que el pasado año conquistó el triplete y llevó al conjunto azulgrana a la primera Champions española de la historia, aunque ahora haya cambiado su querida ciudad condal por la fría Mánchester para recuperar la ilusión por el fútbol vistiendo la elástica 'sky blue' del City.

Desde la ciudad inglesa siguió un encuentro que a buen seguro removió muchas emociones y evocó en su imaginación tantos y tantos recuerdos. «Lo estuve viendo y sentí un poco de envidia sana», reconoce entre risas. «Estuve hablando con muchas de las chicas y estaba muy feliz por verlas felices a ellas. Además en lo deportivo se ganó también. Fue algo histórico, hubo muchos momentos del partido en los que me emocioné porque escuchas a la gente, ves el número de personas en el Camp Nou... Yo sé que muchas de las chicas, desde bien pequeñitas, han estado en las gradas de ese estadio y es algo para el recuerdo», añade, consciente de que entre los 91.553 espectadores quizás se encontraban las Vicky Losada del futuro.

Las niñas de hoy ya tienen sus propios referentes femeninos, ella solo pudo seguir a Guardiola en el Barça del Dream Team o a Xavi en el del propio Pep como entrenador. Ese es un cambio sustancial, que disfruta desde la distancia. «Yo no tuve mujeres referentes porque no las veía en la televisión ni en la calle ni en los colegios ni en los campos de fútbol el fin de semana. La visibilidad que se le está dando ahora al fútbol va a ayudar a que muchas niñas desde muy pequeñas tengan la oportunidad de elegir ser futbolistas», analiza, consciente de la importancia de espejos que alimenten la ilusión de las más pequeñas.

Precisamente por ello la centrocampista catalana se ha lanzado a la piscina contando su historia, no tanto la de la jugadora con las vitrinas llenas como la de la mujer que hay detrás de todo ello. En 'Capitana', un libro que ha escrito junto al periodista Andrés Corpas, narra su experiencia personal desde un prisma puramente humano, como ella misma describe. «Lo que me ha hecho dar este paso adelante es poder ayudar, ser un espejo para mucha gente que a lo mejor pueda encontrar obstáculos en su vida y que vea una ayuda en mi historia», explica en relación a un testimonio sobre las dificultades para abrirse paso en el fútbol y en la vida, también desde la óptica del colectivo LGTBI.

Espejos «La visibilidad que se le está dando al fútbol femenino va a ayudar a que muchas niñas puedan elegir ser futbolistas»

Y es que Vicky Losada fue pionera. Hizo las maletas cuando ya estaba consolidada en el Barça y en la selección y en 2014 se fue a Estados Unidos, a probar la aventura americana, una suerte de paraíso en el fútbol femenino, con el Western New York Flash. «Yo era una niña. No había salido de Tarrasa prácticamente y no tenía ningún tipo de experiencia. Era una chica muy introvertida, me daba vergüenza todo, me gustaba pasar completamente desapercibida y encima no hablaba el idioma», rememora desde su condición de referente actual. Ese fue su segundo adiós al equipo de su vida, tras el paso por el Espanyol del inicio de su carrera. Todavía le quedaba una tercera despedida, quizás la más difícil de todas.

Ampliar Portada de 'Capitana, el libro que repasa la vida de Vicky Losada. oberon

Pasos por recorrer

El pasado verano, desde la condición de portadora del brazalete culé y como la mujer que levantó la ansiada Liga de Campeones, volvió a optar por la valentía para abandonar la zona de confort y enrolarse en el Manchester City, en su segunda experiencia en el potente fútbol inglés tras el paso por el Arsenal en la temporada 2015-16. «Estoy muy contenta con la decisión que tomé, fue la mejor para mí y para la gente que me quiere. Estoy muy bien, adaptándome al club, conocí a Pep (Guardiola) y a todos los catalanes y españoles que están en el club. Se nota que están haciendo un gran trabajo detrás para crear una estructura sólida y la verdad es que me siento muy reflejada con la forma en la que se trabaja y disfrutando de nuevo con el fútbol», asegura, con el brillo en los ojos de saberse de nuevo importante para su equipo. «Aquí hay más regularidad, más consistencia y una estructura más sólida. La diferencia en España es abismal, del Barça al Rayo parecen mundos completamente contrarios», prosigue en referencia al nivel de la liga inglesa.

Estructura «Tengo esperanzas en la liga profesional y en que las chicas que sobreviven no tengan que hacerlo y puedan disfrutar»

«La situación del clásico no refleja la liga española», reflexiona a continuación, consciente de que aún quedan pasos por recorrer en el fútbol femenino español. El primero pasa por una liga profesional que ya tiene estatutos y apunta al curso 2022-23. «Yo tengo muchas esperanzas puestas en este acuerdo de la liga profesional y que esas chicas que están sobreviviendo en el fútbol español no tengan que hacerlo sino que puedan vivir y disfrutar de una carrera como deportistas», anhela a continuación casi con un suspiro.

Aún tiene cuerda para rato, pero ya piensa de vez en cuando en ser entrenadora el día de mañana y transmitir tanto conocimiento aprendido. «No tengo 22 años y creo que cometería un error si intentase vivir solo en esta burbuja que algún día se acabará. Me llama la atención entrenar, estar a pie de campo, cerca de las compañeras, y vivir el fútbol en su esencia», explica. De momento sigue haciendo lo que más le gusta, aquello con lo que soñaba en un tiempo sin estrellas femeninas a las que imitar. «Merece la pena. A las niñas les diría que sueñen porque ahora pueden ver en la televisión y en los estadios que se puede jugar Champions y grandes campeonatos. Solo el hecho de emprender ese camino, de disfrutar de todo lo que te da el deporte y formar parte del grupo como si fuese tu familia. Llegues o no a la élite, el fútbol en esencia pura se vive igual en todas las categorías y es muy bonito pelear, disfrutar e ir a por ello si se quiere», concluye. Palabra de capitana.

Ampliar Vicky Losada, durante partido ante Costa Rica de 2015 en el que marcó el primer gol mundialista de España. «Ha sido duro no volver a encontrar un sitio en la selección» La selección española femenina ha disputado cinco grandes torneos en toda su historia. En los últimos cuatro ha estado Vicky Losada, un referente absoluto cuando de La Roja se trata. Debutó con España en junio de 2010 y durante una década fue parte de la evolución de un equipo que hoy ya mira de tú a tú a cualquiera. Justo en el momento más dulce la jugadora del City se ha visto relegada por una nueva generación de centrocampistas pero asume con deportividad la decisión aunque siga soñando con el regreso, quién sabe si justo para la Eurocopa del mes de julio, en la que España aspira a todo. «Este es el Europeo que va a estar más igualado de nivel, cada selección con su estilo, pero yo creo que va a ser muy interesante y emocionante por esa razón. Para mí ha sido duro, después de diez años, a raíz de una lesión no volver a encontrar un sitio en la selección. Es una decisión totalmente respetable y he encontrado la manera de saber vivir con ello. Siempre voy a tener el ojo puesto en las convocatorias, pero lo importante para mí es seguir trabajando en el día a día y lo que tenga que ser será», señala. «Me encantaría estar allí», reconoce finalmente. «En la Arnold Clark Cup no se vio el mejor nivel de España. Se pudo estar a mejor nivel, pero creo que es muy bueno que se jueguen esas competiciones para saber lo que se viene en verano. Ojalá acabe la temporada bien y se llegue a ese nivel en junio porque el talento está ahí y es cuestión de tiempo llegar lo más lejos posible», analiza sobre el nivel actual de la selección, antes de rememorar el que considera uno de los momentos de su carrera, el primer gol español en un Mundial, que firmó ante Costa Rica en el debut en Canadá 2015. «En el momento no me lo pareció porque empatamos y dejó un sabor agridulce. Ahora echo la vista atrás, pienso en ello y fue uno de los mejores momentos de mi vida», evoca con una sonrisa.

Temas

Fútbol femenino