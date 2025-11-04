El Sport regala a Badajoz un partido de Primera

El Sport Extremadura se hace un regalo de Primera en una temporada que ha comenzado casi perfecta. El equipo pacense lidera con paso firme su ... grupo en su estreno en Segunda RFEF y sin bajarse de esa nube disfruta de su momento más dulce también en la Copa de la Reina. Las de Juan Carlos Antúnez tienen este miércoles (19.00 horas) una cita con la historia y vuelven a hacer posible que El Vivero pueda desplegar de nuevo la alfombra roja para la visita de un equipo de Liga F. Un premio a su excelente arranque de curso que les ha llevado a enfrentarse al Alhama, recién ascendido a la máxima categoría y que llega con viejas conocidas en sus filas como Estefa Lima, Belén Martínez y Mariana Díaz.

El Sport empieza a recoger los frutos de un proyecto sólido, realista y que sin hacer mucho ruido va camino de reverdecer los viejos laureles del Santa Teresa en la élite del fútbol femenino. Este miércoles da otro paso más para acercarse a esas ilusionantes aspiraciones al recibir al Alhama en la tercera eliminatoria copera. El equipo pacense vive un estado de felicidad absoluta y en liga mantiene un ritmo imparable aupado por el gran momento de Amanda Chaves, Valeria Tena o el inspirado regreso a casa de Alba Zafra, máxima goleadora con 6 tantos y a uno de la pichichi del grupo. Es primero del grupo 3 de Segunda RFEF con 7 victorias y una sola derrota en 8 jornadas. Mientras, su rival llega tras perder 4-0 en el campo del Atlético y encadenar tres partidos sin ganar. Es duodécimo en Liga F con dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Se percibe en el ambiente de estos primeros días de entrenamiento que las jugadoras del Sport entraban en una semana especial. «Traer un equipo de Primera División a Badajoz es algo muy especial... Tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Es lo que llevamos respirando toda la semana», apuntaba Juan Carlos Antúnez en la comparecencia previa de la Copa de la Reina. Tanto el técnico pacense como sus futbolistas creen que prolongar el sueño es posible y no descartan dar otra campanada. «Estamos convencidas de que podemos ganar. Vamos a poner toda la carne en el asador», exponía la capitana Esperanza Cuello. Sobre el rival, Antúnez destacó su perfil modesto, lo que le hace tener unas circunstancias parecidas a las de su equipo, por lo que entiende que tampoco marcará grandes diferencias el terreno de juego. «Es un equipo que viene de abajo, de Primera RFEF, con un campo de entrenamiento similar al nuestro. Están muy acostumbradas a este tipo de eliminatorias y de fútbol más humilde. En acciones puntuales puede notarse la categoría, pero van a ir al partido con las mismas condiciones», remarcó.

El gol de Daysy en el descuento ante el Cacereño (1-0) y después la goleada al Rayo Vallecano (1-5) en el barrio madrileño han colocado a las pacenses en tercera ronda ante un equipo de Liga F. Desde el Sport confían en que Badajoz responda y llene de colorido las gradas de las IDM El Vivero en este partido histórico.