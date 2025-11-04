HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Las jugadoras del Sport celebran su clasificación para la tercera ronda de la Copa de la Reina en Vallecas. SPORT EXTREMADURA
Copa de la Reina

El Sport regala a Badajoz un partido de Primera

El equipo pacense tiene una cita con la historia en El Vivero frente al Alhama de Liga F en la tercera eliminatoria copera

J. P.

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

El Sport Extremadura se hace un regalo de Primera en una temporada que ha comenzado casi perfecta. El equipo pacense lidera con paso firme su ... grupo en su estreno en Segunda RFEF y sin bajarse de esa nube disfruta de su momento más dulce también en la Copa de la Reina. Las de Juan Carlos Antúnez tienen este miércoles (19.00 horas) una cita con la historia y vuelven a hacer posible que El Vivero pueda desplegar de nuevo la alfombra roja para la visita de un equipo de Liga F. Un premio a su excelente arranque de curso que les ha llevado a enfrentarse al Alhama, recién ascendido a la máxima categoría y que llega con viejas conocidas en sus filas como Estefa Lima, Belén Martínez y Mariana Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias
  10. 10

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Sport regala a Badajoz un partido de Primera

El Sport regala a Badajoz un partido de Primera