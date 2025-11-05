El Sport Extremadura cae con honores por dos golpes de suerte del Alhama

R. H. Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:29 Comenta Compartir

El Sport Extremadura dejó de soñar con las estrellas en una eliminatoria desigual a la que se presentó sin complejos y se quedó a un paso de neutralizar. El equipo pacense plantó cara a todo un rival de Liga F y le hizo sufrir hasta el final. El Sport no perdía en su campo desde noviembre de 2021 y ha tenido que ser un Primera

Y eso que el partido se puso muy cuesta arriba en poco más de un cuarto de hora con dos golpes de suerte del Alhama. Pero las de Juan Carlos Antúnez no bajaron los brazos y en la segunda mitad acorralaron a las murcianas en su campo en una demostración de coraje y orgullo.

A los 9 minutos, un derribo dentro del área pacense permitía a Estefa dejar su firma en su regreso a El Vivero con el primer gol desde el punto de penalti. No lo celebró. Después, Javiera Toro, otra vieja conocida del fútbol extremeño por supaso por el Cacereño, ampliaba la ventaja con algo de fortuna en un centro-chut que se fue envenenando hasta colarse en la portería de Vicky.

Poco antes, el Sport había tenido el empate en las botas de Mireia con un remate que se marchó desviado y Amanda con un tremendo chut en semivolea desde la frontal que salió rozando el larguero. Vicky evitó el tercero con un paradón a Estefa.

Ana Herrera también la tuvo antes del descanso por dos veces, pero en la primera le pegó mal y en la segunda remachó en el segundo palo un centro de Daysy que sacó Carla Castiñeyras en boca de gol.

El Sport salió decidido a recortar diferencias y esa valentía se tradujo en premio. Lo anticipó Amanda colándose entre líneas al recibir un pase interior de Daysy, pero tras el recorte a la portera se quedó algo escorada y su disparo forzado se fue al lateral de la red.

Vicky evitó una nueva sacudida del Alhama en otro centro-chut que despejó a córner.

Y el gol de la esperanza llegaría en el 66 en una falta colgada por Elena al corazón del área que enganchó Anlly a la red estirándose como pudo desde el suelo.

El Vivero empezó a creer y la grada a cantar el grito de guerra «¡Sí se puede!». El Sport se creció y el Alhama, angustiado por el acoso incesante, comenzó a arrebañar minutos al reloj.

Alba Zafra casi sorprende a la portera murciana para arrebañarle el balón en mal bote. El partido entraba en el descuento y las ilusiones pacenses se quedaron ahí.

Badajoz no disfrutaba de un partido de Primera desde el 20 de junio de 2021 con todo un sugerente Santa Teresa-Real Madrid (1-5) y el Sport Extremadura lo hizo posible cuatro años después en la Copa de la Reina. Y el plato que sirvió el equipo pacense fue un aperitivo de lo que puede estar por venir en un futuro no muy lejano.