«Rubiales me dijo que me dedicara a la maternidad»

José Ángel García Miércoles, 30 de agosto 2023, 12:23 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Beatriz Álvarez (Oviedo, 1982) es la encargada de hacer realidad el sueño de una Liga profesional femenina de fútbol. En ese tránsito se ha encontrado con muchos obstáculos, sobre todo, por parte de la Federación Española y Luis Rubiales. Ahora, cree que ha llegado el momento del cambio y considera imprescindible romper con el modelo clientelar de las federaciones.

-¿Aliviada con el supuesto fin de la 'era Rubiales'?

-Yo no diría aliviada, pero si todo este bochorno ha valido para cambiar el servilismo que había en la Federación y abrir una reflexión como sociedad, te puedo decir que habremos ganado más de un Mundial.

-Siempre sostuvo que Rubiales nunca creyó en el fútbol femenino. ¿A qué se refería?

-Llevo en el fútbol femenino treinta años y hemos vivido un continuo estancamiento hasta 2015, cuando se produce una revolución con la formación de la asociación de clubes. Ahí es cuando se empieza a dar pasos hacia la profesionalización, pero la Federación emite un informe desfavorable hacia la creación de una Liga profesional.

-¿Cree que se ha mirado hacia otro lado con Rubiales?

-Hay actuaciones difíciles de entender. Al Consejo Superior de Deportes, órgano competente para intervenir en las decisiones, le achacaba inacción. Sin embargo, llegó Víctor Francos y se actuó en connivencia con los deseos de la Federación. Solo un dato. No se puede comprender que una Liga, que acaba de nacer, tenga que darle a la Federación, la más rica de Europa y con un superávit de millones, el 20% de los ingresos publicitarios. Eso lo ha permitido el CSD con Francos al frente.

-Cabe interpretar por sus explicaciones que Rubiales estaba protegido de alguna forma.

-Desconozco los motivos por los que tuvo una sobreprotección. Lo que tengo claro que en este proceso ha contado con la ayuda del Secretario de Estado. Se le permitió hacer un boicot arbitral hasta esta última resolución. Al final, es evidente que hay una connivencia que contradice la apuesta del Gobierno. No es admisible que de los 20 millones con los que subvenciona la profesionalización, 15 van para la Federación Española de Fútbol.

-Abordó este tema con Yolanda Díaz durante su encuentro del pasado lunes supongo.

-Claro, pero también cómo afectaba al convenio colectivo, en peligro por las trabas que nos hemos encontrado en el camino.

-Da la impresión de que España ha descubierto al verdadero Luis Rubiales después de esta polémica.

-Los que hemos mantenido reuniones privadas con él no nos ha sorprendido. El beso a Jenni Hermoso ha tenido un impacto muy grande, pero no se queda ahí. Es su falso perdón, sus actuaciones, el esperpento de la asamblea, donde se vio el clientelismo que ha habido siempre en la Federación. Esta es una oportunidad para ir más allá y que no suponga solo la inhabilitación. Es imprescindible un cambio de modelo, un cambio en las federaciones.

-¿Llegó a menospreciarle en alguna ocasión?

-Sí, ha tenido comportamientos machistas muy graves. Cuando fui madre de mi tercera hija, solicité participar en algunas reuniones por videoconferencia. Y el señor Rubiales me dijo que tenía que ser un ejemplo para la sociedad y dedicarme a la maternidad. Eso ya me marcó el resto del camino en mi relación con él. Así se lo hice saber al presidente del CSD, que no iba a aceptar este tipo de actitudes.

-¿Qué le parece que las territoriales, después de aplaudir en la asamblea a Rubiales, le hayan dejado solo?

-El comunicado me parece acertado. Denuncian la situación y afirman ser víctimas. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene cada uno. Yo soy escéptica con el futuro y opto por tomar medidas con las personas que promovían ese modelo. Así no se puede conseguir el cambio necesario.

-¿Qué le pareció la actuación del Gobierno contra la actitud del presidente de la Territorial asturiana tras mostrar su apoyo a Rubiales?

-Me siento orgullosa de la contundencia expresada por el Gobierno regional, dando su apoyo a Jenni Hermoso. Considero que todas las personas que acudieron a la asamblea, legitimando ese orden del día que no se cumplió, vitorearon a Rubiales e hicieron declaraciones a su favor tuvieron una actitud inadmisible y por tanto debe asumir su responsabilidad.

-¿Cree que Cuetos Lobo (presidente de la Territorial asturiana) debe dejar su cargo?

-No me gusta personalizar. Sí tengo claro que el sistema federativo no es plenamente democrático, porque está basado en el servilismo y clientelismo, con federaciones territoriales compradas a través de la ayuda articulada desde la RFEF. Así era difícil tomar decisiones porque había miedo a las represalias.

-¿Y ahora qué?

-Si conseguimos cambiar las cosas habremos ganado mucho más que un mundial. Es un de justicia divina que sea el fútbol femenino el que haya impulsado este cambio después de un camino tortuoso.

-La última, ¿Vilda debe seguir?

-Todos los que respaldaron a Rubiales en la asamblea deben dimitir.

Temas

Luis Rubiales