Vilda recupera a Alexia y tres de las rebeldes para el Mundial

Jorge Vilda ya tiene prelista de 30 jugadoras para el Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, el seleccionador ha optado por una reconciliación a medias y recupera para la causa a cuatro puntales: las jugadoras del Barça Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, tres titulares en el equipo azulgrana campeón de Europa recientemente, además de la defensa del Manchester United Ona Batlle, que será azulgrana la próxima temporada.

La doble Balón de Oro, piedra angular sobre la que deberá girar el juego de un combinado con armas para soñar a lo grande en el Mundial, no figuraba en el grupo de 15 rebeldes que renunciaron en su momento a la selección por su descontento con la gestión de Jorge Vilda. Estaba lesionada de gravedad cuando todo saltó por los aires, pero hizo público el apoyo a sus compañeras. Sí formaban parte de ese conjunto las otras tres grandes novedades de la lista, que mostraron mediante correos electrónicos enviados a la Federación Española de Fútbol (FEF) su disposición a ser convocadas, requisito que desde Las Rozas se pedía a las futbolistas para posibilitar su retorno y tratar de zanjar así el cisma.

«Muy contentos con la lista que hemos confeccionado. Ha sido una temporada especial, muy dura, que nos ha servido a todos para aprender. Es una lista continuista con el bloque y con la incorporación de algunas jugadoras comprometidas que nos hacen más fuertes», resumió el técnico a la hora de valorar su elección. «Hablaremos de las que están», zanjó inmediatamente cuando se le preguntó por algunas de las ausentes, tanto las que manifestaron su disponibilidad como las que se mantienen en su renuncia inicial y en su crítica al entrenador y sus métodos.

Entre las 15 rebeldes la portera del Atlético Lola Gallardo, las defensas del Barça Mapi León y del Atlético Ainhoa Moraza, la centrocampista azulgrana Patri Guijarro o las delanteras de la Real Sociedad Amaiur y Nerea Eizaguirre han mantenido su postura inicial. Al no enviar a la Federación el mail solicitado se han quedado fuera de la nómina de seleccionadas. Por contra, la portera del Barça Sandra Paños, las defensas del América de México Andrea Pereira y del Manchester City Leila Ouahabi, la mediocentro del City Laia Aleixandri y la atacante del United Lucía García sí trasladaron su voluntad de regresar a la selección, pero no han sido elegidas por Vilda.

Bajo el foco

Pese a la reconciliación parcial con la columna vertebral del Barça, el cisma entre las internacionales sigue lejos de estar totalmente superado. El pacto tácito de respeto hacia las diferentes posturas podría saltar por los aires en cualquier momento y enturbiar el ambiente de cara a un Mundial que debe suponer el salto definitivo para el fútbol femenino español, que en sus dos presencias anteriores -Canadá 2015 y Francia 2019- no logró pasar de los octavos de final.

Vilda sigue bajo el foco después de la decepcionante eliminación en cuartos de final en la Eurocopa de Inglaterra del pasado verano y la polémica en torno a su figura amenaza con lastrar el rendimiento de una generación de futbolistas llamada a conseguir objetivos ambiciosos. «Llevamos un año así. No me he hartado, pero creo que he sido consecuente con todo lo que ha pasado. Contestando, hablando... Me hubiera gustado hablar mucho más de fútbol. Hoy veo que, salvo al principio, estamos hablando de fútbol. Y es donde tiene que estar el foco», manifestó, asegurando que se siente respaldado.

El siguiente paso del seleccionador será el anuncio de la lista definitiva de 23 futbolistas que disputarán el Mundial. Se producirá el próximo 30 de junio, un día después de disputar ante Panamá en Avilés el primer amistoso de preparación. Posteriormente, España disputará un par de duelos más, uno de ellos contra Dinamarca, antes de debutar frente a Costa Rica el 21 de julio. Japón y Zambia serán los otros dos escollos en la fase de grupos.

Las 30 convocadas:

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Elene Lete (Real Sociedad), Enith Salón (Valencia) y Cata Coll (Barcelona).

Defensas: Irene Paredes (Barcelona), Ivana Andrés (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester City), Olga Carmona (Real Madrid), Laia Codina (Barcelona), Oihane Hernández (Athletic), Jana Fernández (Barcelona), Rocío Gálvez (Real Madrid) y Sheila García (Atlético).

Centrocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Fiamma Benítez (Valencia), Aitana Bonmatí (Barcelona), Irene Guerrero (Atlético), Teresa Abelleira (Real Madrid), Claudia Zornoza (Real Madrid), Maite Oroz (Real Madrid), Jenni Hermoso (Pachuca) y María Pérez (Barcelona).

Delanteras: Inma Gabarro (Sevilla), Mariona Caldentey (Barcelona), Esther González (Real Madrid), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Eva Navarro (Atlético) y Marta Cardona (Atlético).