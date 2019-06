Mundial Francia 2019 Sin pólvora contra un cañón, el gran reto de España frente a Estados Unidos Las jugadoras de la selección siguieron atemtamente el duelo entre Suecia y Estados Unidos, su próximo rival. / FEF La selección española, en su segunda participación y por primera vez en octavos de un Mundial, desafía al gran dominador del fútbol femenino, ganador de tres de las siete ediciones del torneo PABLO MELIÁN Reims Viernes, 21 junio 2019, 17:31

España, penalizada por su falta de pólvora, se enfrenta a la máquina ofensiva del Mundial, el vigente campeón Estados Unidos, 18 tantos en tres partidos. ¿Puede la Roja encontrar la forma de sorprender en octavos a la gran candidata al título?

Todo lo que no sea una victoria del 'US Team' el lunes en Reims sería una de las grandes sorpresas del Mundial. España, en su segunda participación, por primera vez en octavos, desafía al dominador del fútbol femenino, ganador de tres de las siete ediciones del gran torneo.

En el último precedente, un amistoso disputado en enero en el Rico Pérez de Alicante, el equipo de Jorge Vilda perdió por un corto 1-0 ante una formación estadounidense liderada por dos de sus referentes, Alex Morgan y Megan Rapinoe.

La primera de ellas, autora de cinco goles en el impresionante arranque en el torneo, 13-0 ante Tailandia -la mayor goleada de la historia del Mundial-, fue reservada en el triunfo 3-0 ante Chile y volvió en el 2-0 frente a Suecia pero se retiró en el descanso por «un golpe» en la rodilla derecha, según su seleccionadora Jill Ellis. También está entre algodones Julie Ertz, clave en el centro del campo y que no jugó ante Suecia por precaución debido a un golpe en la cadera.

Bromeaba Alex Morgan antes del Mundial sobre la posibilidad de Estados Unidos de poder llevar tres equipos competitivos. Y no iba desencaminada.

Sobre todo en ataque, el 'US Team' tiene un fondo de armario increíble. Por ejemplo, ante Chile no jugó la estrella y fue sustituida en el once nada menos que por la leyenda Carli Lloyd, espectacular a sus 36 años y que logró un doblete, para llevar a tres sus goles en el Mundial, convirtiéndose en la primera mujer en anotar en seis partidos consecutivos del torneo (cuatro en Canadá-2015 y dos en Francia-2019).

Frente a este arsenal, España deberá afinar al máximo en defensa y contar con la mejor versión de la portera Sandra Paños, poco solicitada por el momento en el Mundial y que se puede preparar para un asedio el lunes.

La jugadora del Barcelona protagonizó una gran temporada, dejando su portería a cero en octavos, cuartos y semifinales de Champions, hasta que el Lyon le metió cuatro en la final (4-1), en un duelo que se podría asemejar al del lunes, dado el dominio del conjunto francés y de Estados Unidos en el fútbol de clubes y en el de selecciones respectivamente.

«En el primer partido contra Tailandia en vez de marcar seis goles, siguieron a tope, tienen una ambición impresionante. Pero queremos seguir escribiendo la historia del fútbol femenino español», señaló Paños en rueda de prensa, subrayando el mayor tiempo de descanso de la selección española-jugó el lunes mientras que Estados Unidos lo hizo el jueves-.

Por delante de la portera, la pareja de centrales formada por Irene Paredes y Mapi León, inamovible para el seleccionador Jorge Vilda, así como la mediocentro Virginia Torrecilla, formando un triángulo defensivo que ha dado muy buenos resultados.

En ataque el bagaje de España es de únicamente tres goles en el primer partido (3-1 ante Sudáfrica), dos de penalti marcados por Jennifer Hermoso y uno de jugada, firmado por Lucía García, la gran sorpresa de esta primera fase.

«Si no salimos al 200% no tendremos opciones. Son atletas, gente con una base impresionante. Juntando la calidad, la técnica y el físico se convierten en una de las mejores selecciones del mundo», señaló también en rueda de prensa Yenni, que ha dejado una buena lista de gestos técnicos durante el torneo, pero que ha pagado jugar muy lejos de la portería.

La delantera del Atlético se refirió a la falta de acierto: «España es el segundo equipo con más tiros a puerta. Hay algo de azar en todo ello y en cuanto cambie la racha se hablará de todos los goles que metemos».