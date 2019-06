Grupo B Alemania, un reto menos imposible para España La selección española afronta el partido con optimismo tras el triunfo en el debut, mientras que la gran potencia teutona parece que ya no lo es tanto, sufrió en su primer partido contra China y tiene la baja de Dzsenifer Marozsán, su mejor jugadora JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 00:08

Suena a tópico hablar de que España juega su primera final del Mundial en el segundo partido, pero en este caso es una final a la que acude sin presión. «La victoria ante Sudáfrica en el primer partido nos ha dado moral para afrontar los siguientes encuentros», decía Marta Corredera. Porque todo sería distinto si no se hubiera conseguido el triunfo ante Sudáfrica. Se afrontaría el duelo ante Alemania con el agua al cuello y la necesidad de sumar un punto para no jugarse todo ante China en la última jornada, pero esos tres puntos en el debut, permiten a las chicas de Jorge Vilda plantarse ante la «todopoderosa Alemania», como la define el seleccionador, con confianza, positivismo, ambición y atrevimiento.

Las sensaciones que dejó Alemania en su estreno ante China demostraron que «cualquier equipo puede ganar a cualquiera en este Mundial». Vilda reconoció que las germanas «pudieron perder contra China», pero que enfrente tendrán a una selección que ha sido «seis veces campeona de Europa consecutivas, que ha sido campeona del mundo y a la que de momento nunca la hemos ganado en categoría absoluta». Un reto mayúsculo se mire como se mire. Es cierto que la gran potencia teutona parece que ya no lo es tanto, sufrió y mucho en su primer partido contra China, tiene la baja de Dzsenifer Marozsán, su mejor jugadora, y además tendrán la presión de ser favoritas. España ha demostrado que ya no está tan lejos del conjunto dirigido por Martina Voss-Tecklenburg y en su último enfrentamiento empataron a cero en tierras alemanas y la selección terminó «con la sensación de que se puede.». «No Hace mucho tiempo contra la selección alemana nos costaba muchísimo pasar del centro del campo y no te digo crear ocasiones, pero en el último partido el resultado pudo ser a favor de ellas pero pudimos acabar ganando y nos reforzó para afrontar el partido con todas las garantías», aseguró el seleccionador. «Ese partido debe ser una referencia porque aunque fue el último partido con la antigua seleccionadora, las jugadoras son prácticamente las mismas. Fuimos valientes y fuimos a por el partido», señala como mensaje a sus jugadoras.

¿Plan A o plan B?

Un Jorge Vilda que anda valorando si apostar por el plan A con el que debutó ante Sudáfrica o dar paso al plan B, con jugadoras más jóvenes que revolucionaron el partido ante las africanas en la segunda parte. La goleadora de la selección, Jennifer Hermoso, se atrevió incluso a animar a su entrenador a llevar a cabo ese cambio pidiendo la entrada de Nahikari, con la que comparte habitación en la concentración, con la que se siente más cómoda. «Mi estilo es asociativo. Juego entre líneas y doy el último pase. Con ella estuve más libre porque fijaba más», dijo sin tapujos. El seleccionador ya avisó antes del Mundial que además del plan A «que todo el mundo conoce», cuenta con un plan B -que vimos en la segunda parte ante Sudáfrica- e incluso un plan C para la épica. Apueste por el que apueste, España saldrá a ganar y a protagonizar la primera gran sorpresa del Mundial.

El conjunto dirigido por Martina Voss-Tecklenburg llega al partido con toda la presión tras su mal partido ante China -a pesar del triunfo- y con la baja confirmada de Dzsenifer Marozsán, su gran estrella. La alemana recibió un duro golpe en el pie el sábado ante China y sufre «la fractura de un dedo» que le hace imposible jugar ante España. Pero sin ella en el campo, Alemania sigue siendo un rival potente en lo físico, con un juego aéreo impresionante y una mezcla de veteranía y juventud en la que sobra la calidad. «Sabemos del potencia que tiene Alemania y será indiferente que tenga o no una baja», recuerda Virginia Torrecilla para mantener en alerta a sus compañeras.

Lleno en el Stade du Hainaut de Valenciennes

La seleccionadora alemana tampoco se fía de España y confesó que no ganarán si rinden «al 90 por ciento». «Hay que dar el máximo. Es la única manera de ganar a España. Sabemos que va a ser un gran reto», indicó. Voss-Tecklenburg reconoció que el partido de este miércoles «va a ser entre dos selecciones del mismo nivel y los pequeños detalles decidirán. Ahora a lo mejor nosotras todavía cometemos menos errores que ellas, pero en todos los partidos que analizamos hemos comprobado que juegan muy bien al fútbol», destacó.

El partido será el primer gran duelo del Mundial y la expectación es máxima. De hecho, la FIFA anunció hace días que había vendido todas las entradas para el partido en el Stade du Hainaut de Valenciennes, con capacidad para 25.178 espectadores. Nadie quiere perderse un partido en el que España tiene poco que perder y mucho que ganar. Más que tres puntos. «Si conseguimos ganar a Alemania sería historia, pero nosotras hemos venido aquí a hacer historia», lanzó a modo de reto Jorge Vilda.

Alineaciones probables

Alemania: Almuth Schult, Carolin Simon, Sara Doorsoun, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sara Daebritz, Melanie Leupolz, Lina Magull, Giulia Gwinn, Svenja Huth y Alexandra Popp.

España: Sandra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Marta Corredera, Vicky Losada, Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro, Lucía García, mariona Caldentey y Jennifer Hermoso.

Árbitra: Kateryna Monzul (Ucrania)

Estadio: Stade du Hainaut de Valenciennes

Hora: 18:00 horas - GOL