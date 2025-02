Bonmatí, Paralluelo y el hambre de Mundial

I. Asenjo Martes, 18 de julio 2023, 13:04 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo, las dos futbolistas que guiaron la última victoria de España antes del debut mundialista, se muestran muy optimistas de cara a la participación de la selección española en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que dará comienzo este jueves.

«Creo que estamos aquí para llegar lo más lejos posible, tenemos un gran equipo pero tampoco quiero menospreciar ninguna otra selección. Se trata de un Mundial, creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles», dijo Aitana, MVP de la última Champions League, en una rueda de prensa junto a su compañera, otra de las atacantes del Barcelona que tiene el conjunto que dirige Jorge Vilda.

Bonmatí aseveró que, en una competencia de ese nivel, no le gusta «hablar de mínimos» sino de «máximos», al señalar que el foco del equipo debería ser siempre «lo más alto posible». La centrocampista -una de las tres jugadoras delgrupo de 15 rebeldes que regresaron al conjunto español tras las tensiones que golpearon la Federación española en los últimos meses- indicó que está focalizada en aportar su «mejor versión» al grupo.

La mediocentro catalana, que ha culminado su mejor año en lo deportivo y suele actuar como activista de la salud mental así como de la profesionalización del fútbol femenino, también habló sobre la preparación psicológica. Ella, que ha contado en muchas ocasiones que va a terapia desde hace años, detalló cómo trabaja este aspecto. «Tareas no he traído, no me han mandado deberes. Cuando llevas tiempo yendo al psicólogo sabes cosas para hacer cuando tienes un mal rato o un mal día. Meditar o escribir. Es una de las cosas que he aprendido yendo a terapia. Parece típico, pero te ayuda», contó.

Por su parte, Salma Paralluelo, una de las jugadoras más prometedoras del fútbol femenino nacional, recordó dónde estaba ella cuando España estaba jugando el último Mundial de Francia. «Tendría 15 años y estaría jugando mi Mundial Sub-17, el que ganamos en Uruguay. Y soñando con estar aquí. Esto significa que ha ido bien, que el camino me ha llevado a subir de nivel. Hoy en día estoy disfrutando muchísimo de estar aquí. Esto es un orgullo», afirmó. «A nivel de toma de decisiones. Es mi primer año y sé de dónde vengo. ¿Un consejo? Si tengo un sueño hay que ser constante y tener paciencia, pero si trabajas y confías, las cosas acaban saliendo», destacó.

Preguntada sobre la condición de Alexia Putellas, figura clave de La Roja y quien ha realizado algunas prácticas alejadas del grupo por unas molestias, Paralluelo aseguró que «Alexia está bien y está con el grupo», al reconocer que la actual balón de oro «es súper importante» para el conjunto.

España, que conforma el grupo C, debutará en el Mundial el próximo viernes frente a Costa Rica en el Regional Stadium de Wellington. En el segundo partido se medirá a Zambia, el 26 de julio en el Eden Park de Auckland. Finalmente volverá a Wellington para su tercer y último encuentro de la fase de grupos, esta vez frente a Japón, el 31 de julio.