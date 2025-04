Markel Zubizarreta deja de ser director de fútbol femenino de la FEF

Óscar Bellot Madrid Viernes, 28 de junio 2024, 16:26 Comenta Compartir

Desde que fuese nombrado como nuevo director de fútbol femenino de la FEF el 22 de noviembre de 2023 con el fin de amansar las aguas en un área convulsionada a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso al término del Mundial femenino celebrado en Australia y Nueva Zelanda así como los episodios que siguieron a aquel hecho, entre ellos la salida del seleccionador Jorge Vilda y su relevo por Montse Tomé, Markel Zubizarreta (Mondragón, 1985) todavía no había comparecido ante los medios de comunicación. Lo hizo por primera vez este viernes y la razón no fue otra que anunciar su decisión de abandonar el puesto.

«El motivo de la rueda de prensa es para anunciaros que esta semana acabará mi relación con la FEF. Ha sido una decisión difícil y tremendamente compleja. Es por una propuesta a nivel de clubes y que es irrechazable. Con la responsabilidad que tengo, siendo padre de dos hijos y pareja de mi mujer, era imposible decir que no», dijo el vasco en una comparecencia que vuelve a poner patas arriba a la selección campeona del mundo a pocas semanas de los Juegos Olímpicos de París, en los que las de Montse Tomé parten como claras favoritas a la medalla de oro.

«Han sido meses muy buenos, he conocido gente increíble, hemos realizado cambios que se irán viendo, venimos de hacer un comité de fútbol femenino en el que hemos elaborado una estrategia clara para este área. Estoy agradecido a Pedro Rocha, a Alfredo y Elvira, en todos los departamentos me he encontrado con profesionales de gran valía. El departamento de fútbol femenino está lleno de gente válida. Estoy seguro de que queda en buenos manos. Dejo a Gonzalo Rodríguez (su número dos) aquí volando solo, creo que queda en las mejores manos el fútbol femenino español. Todo lo que viene será bueno», señaló Markel Zubizarreta en el transcurso de una comparecencia que había levantado gran expectación.

Arquitecto del todopoderoso Barça que sumó dos Champions, además de una enorme lista de títulos a nivel nacional -cuatro Ligas, cuatro Copas de la Reina y tres Supercopas de España-, durante los ocho años en los que permaneció en la entidad culé, la llegada de Markel Zubizarreta a la Federación venía avalada por las campeonas del mundo como figura de consenso para tutelar una nueva etapa alejada de las convulsiones derivadas del 'caso Rubiales'.

Pacificador

Hijo de Andoni Zubizarreta, legendario guardameta que desarrolló su carreta entre el Athletic (239 partidos), el Barcelona (410), el Valencia (184) y la selección española (126), Markel tenía un acreditado bagaje que le convertía en la persona idónea para dirigir una nueva era en la que se profundizase en el desarrollo del fútbol femenino en España y se desterrasen comportamientos nada edificantes del pasado. Sin embargo, su paso por la FEF ha sido breve y con un final abrupto e inesperado que tiñe de incertidumbre el futuro inmediato.

«Hay algo que no se merece este equipo y es estar rodeado de ruido. Me sabe muy mal haber generado ruido, no sé hasta qué punto lo haré, pero espero que sea el mínimo. Me consta que están todas centradas en el devenir de la participación olímpica», incidió este viernes Markel Zubizarreta, cuya etapa en la FEF ayudó a limar aristas y contribuyó a la vuelta al combinado nacional de Patri Guijarro, una de las '15 rebeldes' que se amotinaron en su día contra Jorge Vilda y que tampoco quiso enfundarse la casaca nacional cuando el madrileño fue sustituido como seleccionador femenino por Montse Tomé, pero que ya formó parte de la última lista facilitada por la ovetense para los dos partidos previos a los Juegos Olímpicos de París, ante República Checa y Bélgica, valederos ambos para la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025.

«Está claro que quedan cosas pendientes y espero que se puedan resolver. De alguna manera he podido facilitar que se resuelvan y en los que no, espero no haber puesto palos a las ruedas y que se resuelvan en el futuro», indicó al respecto Markel Zubizarreta en una comparecencia en la que no desveló su nuevo destino. «No va a ser en España, eso lo puedo confirmar», se limitó a acotar.