Montse Tomé se estrena con campeonas del mundo, rebeldes y sin Jenni Hermoso

«Yo no soy Jorge Vilda; soy una persona diferente, con mis valores y mi forma de trabajar»

La situación no es ideal para comenzar un proyecto, pero la puesta en escena de Montse Tomé como nueva seleccionadora femenina fue contundente en cuanto a su idea de romper con el pasado para tratar de no arrastrar problemas de la etapa anterior, en la que ejercía de ayudante de Jorge Vilda.

«He trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero yo no soy Jorge Vilda. Soy Montse Tomé, una persona diferente, con mis valores y mi forma de trabajar en el fútbol. Las jugadoras me conocen. Sé lo que somos y lo que piensan y no lo podemos esconder», lanzó la entrenadora asturiana, poco después de anunciar una lista en la que no se esperaba a las campeonas del mundo y menos aún a algunas de las rebeldes, pues ninguna anunció antes una marcha atrás en su decisión mayoritaria de no acudir a la selección hasta que se produzcan más cambios en la estructura de la Federación.

Así las cosas, están por ver las implicaciones del órdago con el que se estrena la nueva inquilina del banquillo español, que pese a todo se mostró esperanzada en que las internacionales reconsideren su postura y acaben acudiendo a la concentración. «Tengo toda la confianza en las jugadoras. A nivel profesional estamos rodeadas de un grupo increíble. Comienza una etapa nueva, el contador empieza a cero a partir de hoy. No hay nada atrás. Tenemos muchísimas ganas de contar con estas jugadoras», aseguró, en otro intento por cortar cualquier vínculo con el pasado.

«Las hemos escuchado y todas formamos parte de esto. Todas tenemos una nueva comunicación. Me gusta escucharlas, estar cerca de ellas, todo lo que ha pasado estos días está siendo muy desagradable. Iniciamos esta andadura. Llevo cinco años trabajando con estas jugadoras en otro rol, pero he sentido el respeto y la confianza de todas ellas», añadió en referencia a su relación con un grupo de futbolistas que ahora tiene la palabra.