Jorge Vilda, «dolido» con sus jugadoras: «Se han transgredido los códigos del fútbol»

Amador Gómez Madrid Jueves, 1 de septiembre 2022, 19:20 Comenta Compartir

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, a quienes las jugadoras han reclamado sin éxito que dimita de su cargo, reconoció este jueves sentirse «dolido por la forma de proceder» de las internacionales y aseguró estar «con más fuerza y ganas que nunca de seguir trabajando» al frente de España. «Tengo un sentimiento de decepción, porque se han transgredido los códigos del fútbol, del vestuario. Lo que ocurre en el vestuario se queda en el vestuario», proclamó Vilda, quien aseguró que tanto él como su cuerpo técnico estarán a partir de ahora «muy atentos para ver qué jugadoras creen en este trabajo y defienden la camiseta al cien por cien».

Tras destacar que durante las dos semanas de preparación para la Eurocopa del pasado mes de julio «el clima era extraordinario» en la selección, Vilda admitió por primera vez que «el ambiente pudo cambiar algo» durante el campeonato en el que España llegó hasta cuartos de final. «Con las jugadores siempre ha habido un diálogo, y eso ha funcionado muy bien hasta la Eurocopa», desveló, sin querer revelar sin embargo los motivos por los que las futbolistas han exigido su marcha. «Se han dicho muchas cosas que son mentira. Igual la situación que se ve desde fuera no es la misma que la que se vive dentro. No hay un clima de normalidad, pero no es tanto como se está vendiendo», afirmó el seleccionador.

Las capitanas de un vestuario ahora dividido, sin embargo, consideran que Vilda no tiene capacidad para exprimir todo el rendimiento de la selección y convertir en campeona a España, aunque aseguraron que «en ningún momento» han pedido su dimisión. «Solo hemos transmitido a Jorge y a la Federación el sentir de las jugadoras. Hay veces que hay que decir las cosas, aunque no sean agradables, para que cambien, y nosotras como capitanas es lo que hemos trasladado. El grupo me transmitió que lo que queremos es mejorar como equipo, porque somos un equipo superambicioso, queremos ganar y hay ciertos aspectos internos que se deben cambiar. Nos consta que va a haber modificaciones y se va a intentar cambiar la situación para que el equipo mejore», afirmó Irene Paredes durante una conferencia de prensa posterior a la del seleccionador en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

💬 "Estar aquí en la Federación y en la Selección es un privilegio. Estamos a la vanguardia del fútbol femenino".



➡️ "Vamos a seguir construyendo con una Federación que nos dota de todos los medios".



- 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗮#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/YeutZ3R39T Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 1, 2022

«Malestar general»

«Es un malestar general del equipo. Lo que pensamos es que tenemos un grupo que perfectamente podemos lograr grandes títulos y con lo que hemos vivido en la Eurocopa trasladamos este mensaje, porque realmente creemos que podemos ganar algo importante», añadió Patri Guijarro. «Yo soy el primero que hago autocrítica y piensa que esta selección tendría que haber pasado de cuartos», apuntó Jorge Vilda. «El trabajo es mejorable, por supuesto, pero yo no he sido el culpable de los errores que se están diciendo», se defendió el seleccionador, para quien «al equipo le falta un escalón para ser campeón» y quiere «jugadoras que estén implicadas al cien por cien y convencidas de lo que se está haciendo». «Que nadie dude de la profesionalidad de este equipo», lanzó por su parte Irene Paredes, acusada de ser la cabecilla del motín contra Vilda.

💬 "Hoy estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente. Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas hemos transmitido el sentir de las jugadoras".



- @Irene_Paredes4 #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/X6yvQFvMQM Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 1, 2022

«Dentro de un grupo alguien tiene que hablar y yo soy la primera capitana, pero ha habido cosas que se han dicho que no son verdad. Muchas noticias falsas, por lo que hemos decidido salir para dar la cara y acabar con los rumores», añadió la futbolista del Barcelona junto a Patri Gujarro y Jenni Hermoso. También se mostró muy molesto con las filtraciones a la prensa Vilda. «Son desagradables y enrarecen el ambiente», lamentó el técnico madrileño. «Lo que más me ha dolido ha sido el procedimiento de cómo se han hecho las cosas. Podíamos haber actuado de otra forma y por ello siento cierta decepción, pero soy una persona que aguanta casi todo y me hace salir hacia arriba y con más fuerza», insistió Vilda. «Me siento muy fuerte por el equipo, que se ha ganado el respeto de todo el mundo, y por el respaldo de nuestro presidente y el apoyo que he recibido desde todos los ámbitos», añadió el seleccionador femenino, con quien España ya se ha clasificado para el Mundial del próximo año.