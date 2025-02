Irene Paredes vuelve a la selección sin las 15 rebeldes

Isaac Asenjo Viernes, 31 de marzo 2023, 12:30 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

La vuelta de Irene Paredes a la selección es la nota más destacada de la lista ofrecida este viernes por Jorge Vidal. Una convocatoria para los amistosos ante Noruega y China que será la última ventana internacional antes del Mundial que se disputará en verano en Australia y Nueva Zelanda y, en la que como estaba previsto, no está ninguna de las 15 rebeldes. El regreso de la capitana y futbolista del Barça, que no había mandado el mail de renuncia a la Federación Española de Fútbol (FEF) pero dio su apoyo a las compañeras firmantes, abre la puerta para que otras relajen su postura y puedan volver a un combinado nacional en el que por ahora no hay indultadas. Las jóvenes Asun Martínez y Jana Fernández son las otras novedades de la lista.

«El primer requisito es que es una jugadora convocable, y todos conocemos lo buena jugadora que es y lo que puede aportar al grupo», dijo el seleccionador español sobre el regrero de Irene Paredes, que avisó a la prensa que solo hablaría de jugadoras convocables, «no de las jugadoras que se han autoexcluido». Vilda dijo de la azulgrana que está comprometida con la selección y «aportará experiencia». «Es una jugadora que va a reforzar la defensa», añadió el seleccionador en alusión a la azulgrana.

El técnico madrileño no se olvida de Alexia Putellas, a quien espera para el Mundial. La dos veces Balón de Oro, que se encuentra en la recta final de su recuperación, tiene un sitio asegurado con España: «Es una gran noticia verla sonreír. Nosotros la esperamos». En cuando a la polémica con las autoexcluidas, Vilda no quiso entrar en «conversaciones privadas», ni nada de lo que haya ocurrido en el vestuario de La Roja. «El ambiente es extraordinario, de rendimiento, de ambición, de mejora constante tanto de las futbolistas como del cuerpo técnico», finalizó.

El conflicto lleva enquistado en el tiempo desde el pasado 22 de septiembre, cuando las 15 rebeldes, la mayoría jugadoras del Barcelona como Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Sandra Paños o Aitana Bonmatí, históricas del equipo como Lola Gallardo y Mapi León o talentos jóvenes como Ona Batlle y Laia Aleixandri, entre otras, comunicaron a la FEF su renuncia a la selección por la negativa del organismo a destituir de su cargo a Vilda. Alegaron para ello motivos físicos y psicológicos. Lejos de hacer caso a este grupo de futbolistas, la FEF publicó un comunicado recordando que «de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación». Cabe destacar la ausencia de las tres capitanas: Irene Paredes, que ahora regresa, Alexia Putellas -actual Balón de Oro y The Best de la FIFA- y Jenni Hermoso, que tampoco participó.

Desde el inicio de esta 'tormenta' se han mantenido conversaciones continuadas a través del sindicato FutPro con su presidenta, Amanda Gutiérrez, como portavoz. El sindicato era la única voz autorizada para tratar la crisis con la FEF, y las jugadoras decidieron no pronunciarse públicamente a fin de no entorpecer un posible acuerdo. No obstante, no se atisba ningún acuerdo inminente y todo pasa por una solución intermedia. Algunas están dispuestas a volver y otras son conscientes de que pueden haber perdido su sitio en el equipo. Mientras tanto, la Federación sigue esperando un gesto de disculpa de las amotinadas para que vuelvan a ser convocadas, algo que no se ha producido. La situación podría desbloquearse, pero la FEF insiste en el cambio de postura público de las afectadas y parece complicado que Jorge Vilda cambie de opinión y deje de confiar en un bloque en el que deposita su plena confianza.

Mapi León no cede

En las últimas semanas se han escuchado voces como la de Aitana Bonmatí, en una entrevista al diario Ara, en la que apelaba al diálogo: «Tenemos que arreglar las cosas por el bien del fútbol femenino». O la de Mapi León, que aseguró que sus valores van antes que el Mundial, y que no piensa dar su brazo a torcer: «Me va a joder no ir al Mundial, pero si no se cambian algunas cosas, no se irá». Las jugadoras entienden que se las está criticando por intentar mejorar en su trabajo y se remiten a los casos recientes de Canadá o Francia para argumentar que se trata de una demanda generalizada. «El problema en el fútbol femenino no afecta únicamente a España», dijo recientemente Alexia Putellas en una entrevista con beIN Sports. «Es agotador tener que andar reclamando constantemente mejoras para poder rendir mejor», expuso la capitana del Barcelona.

España jugará frente a Noruega y China en Ibiza, el 6 y el 11 de abril, respectivamente, lo que será la última parada antes de la preparación para el Mundial, en el que la selección está encuadrada en el grupo C junto a Costa Rica, Zambia y Japón. España se clasificó con pleno de ocho victorias, con 53 tantos a favor y ninguno en contra.