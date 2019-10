Conflicto Huelga en el fútbol femenino Una acción del Levante-Atlético de la quinta jornada. / Ana Escobar (Efe) Las jugadoras convocan un paro indefinido como medida de presión ante la ruptura de las negociaciones con la patronal para la firma de un «convenio digno» AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 22 octubre 2019, 20:52

Habrá huelga en el fútbol femenino. Las jugadoras convocaron este martes un paro indefinido como medida de presión ante la ruptura de las negociaciones con la Asociación de Clubes para la firma del primer convenio colectivo de la historia. Las futbolistas de la Primera Iberdrola, con más del 93% de los votos a favor, decidieron este martes ir la huelga para desbloquear las negociaciones por el llamado 'convenio de la igualdad', tras más de un año y 18 reuniones frustradas con la patronal.

Ya que se necesita un plazo para tramitar legalmente la convocatoria de huelga, este fin de semana sí se disputará la séptima jornada de la Primera Iberdrola, tras acordar las jugadoras de la máxima categoría una «medida drástica» para intentar conseguir «unos derechos dignos mínimos». «Nuestras jugadoras necesitan un convenio ya. En el siglo XXI nos merecemos un respeto a la mujer», subrayó el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, tras una reunión informativa con 189 jugadoras de la máxima categoría del fútbol español que, hartas de no disponer de un documento que regule sus derechos como trabajadoras, decidieron por mayoría apoyar un paro inédito.

«Es el momento de luchar por nuestras compañeras. Tenenos que hacer un trabajo para el resto y no sólo para nosotras», proclamó Ainhoa Tirapu, la guardameta del Athletic que ejerció de portavoz del colectivo de jugadoras al término de la reunión celebrada en un hotel de Madrid. «En el mes de mayo entendimos que la situación deportiva no era la adecuada a falta de un par de jornadas para el final de la competición y no era justo poner a los clubes en una situación de huelga, pero eso ya estaba latente ahí. Se dio más tiempo, pero visto que no se ha avanzado, hemos tomado esta decisión», añadió Ainhoa Tirapu.

El principal punto de desencuentro entre las futbolistas y la Asociación de Clubes, que agrupa a todas las entidades de la Primera Iberdrola excepto al Barcelona, al Athletic y al Tacon, es la parcialidad de la jornada laboral, que lógicamente influye en el salario de las jugadoras. La patronal ofrece una jornada mínima de 20 horas semanales y un salario de 16.000 euros brutos anuales (8.000 euros limpios), pero exige que la parcialidad pueda ser del 50%, es decir, media jornada, mientras que las futbolistas exigen que sea del 75% (30 horas a la semana), además de reconocerse el derecho al paro.

«Ese es el factor más importante que no nos deja llegar a un acuerdo. Los clubes piden el 50% de jornada laboral, pero yo no soy futbolista medio día. Nos hemos rebajado, y de 16.000 euros anuales pasaríamos a 12.000 euros, es decir, ni 1.000 euros al mes. No estamos pidiendo algo desmesurado, sino algo digno, por la dedicación, la posible jubilación, para estar aseguradas... No es tanto lo que pedimos, sino algo digno», insistió Mariasun Quiñones, portera de la Real Sociedad. «La huelga será indefinida hasta que consigamos lo que queremos», confirmó la guardameta guipuzcoana. «Somos futbolistas el cien por cien de nuestro tiempo. Queremos el 75% de la jornada parcial y los clubes nos ofrecen el 50%», lamentó Ainhoa Tirapu, aunque las futbolistas y la AFEtambién reclaman, además de que se fije un salario mínimo y dicha parcialidad, otros derechos, como la maternidad y las vacaciones.

«Estamos pidiendo uinos derechos mínimos. Lo que nos unía eran las condiciones mínimas y por eso hemos luchado. Hemos marcado líneas rojas y rebajado líneas rojas, y si no luchamos ahora que podemos al final no tendría ningún sentido. Las veteranas nos han allanado el camino, nosotras se lo allanamos a las demás y no podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos», sentenció la guardameta navarra del Athletic, que el sábado se enfrentará al Espanyol en terreno blanquiazul.