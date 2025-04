¿Por qué el fútbol femenino crece más en algunas zonas de España?

El fútbol femenino crece imparable. En 2021 adquirió rango profesional, los diarios deportivos aumentan el espacio que le dedican y cada vez más personas se ... interesan por lo que hacen -fuera y dentro de la cancha- jugadoras como Alexia Putellas. El cambio se veía venir porque un creciente número de mujeres empezó a cuestionar hace algunos años que el fútbol tuviera que ser un ámbito donde se desarrollaran valores considerados tradicionalmente masculinos.

La indudable mejora en el juego que exhiben hoy las futbolistas es proporcional al número de chicas que en su día decidió enrolarse en alguna competición reglada. La cantidad de varones con licencia expedida por alguna federación de fútbol ha crecido desde 2011, pero, como máximo, el aumento se ha situado en un 20%. Por el contrario, los datos del Anuario de Estadísticas Deportivas confirman que las competiciones futbolísticas de mujeres concitan al doble de jugadoras que hace una década aproximadamente. En el 2011 existían unas 36.000 licencias federadas de fútbol femenino. Antes de la pandemia, se superaron las 77.000. Y todo apunta a que, disipada la covid-19, las licencias de fútbol femenino están aumentando como la espuma. En Bizkaia, por ejemplo, se han duplicado.

Sin embargo, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Porque existen notables diferencias a lo largo y ancho de la geografía. Evidentemente, no todos los deportes gozan del mismo arraigo en función de las regiones. Así, en el País Vasco el número de personas que practica algún deporte de montaña y escalada -en torno a las 40.00- no está demasiado lejos del que sigue la corriente mayoritaria futbolera: unas 55.000. Por obvios motivos geográficos, son pocos -unos 4.500- los castellano-manchegos que se lanzan a escalar cumbres. Pero, si el fútbol es el deporte rey en todas las zonas de España -como demuestra el hecho de que las respectivas federaciones regionales de fútbol sean las que más deportistas aglutinan-, ¿cómo explicar el dispar éxito del fútbol femenino?

Es cierto que el montante de mujeres futbolistas ha crecido en todas las comunidades autónomas, pero las cifras son desiguales. En Andalucía, por cada jugadora se contabilizan 15 varones que corren detrás del balón. En el País Vasco, la ratio de hombres y mujeres futbolistas sigue siendo importante -7 a 1-, pero evidencia una menor brecha de género. Una de las claves reside en los diferentes modelos de masculinidad y feminidad vigentes. En Andalucía, el estereotipo de fémina aún se asocia a la gracia que una chica puede desplegar contoneando el cuerpo al bailar sevillanas, mientras que en otros lugares la práctica del fútbol -y los rasgos que se despliegan como la fuerza, la agresividad y la velocidad- son más compatibles con un modelo de feminidad aceptado socialmente.

No hay duda de que la construcción cultural de los géneros va cambiando. De hecho, el número de andaluzas que se calzan las botas de tacos ha aumentado un 50% desde 2012, mientras que el de los varones se mantiene estable. La diferencia de género era abismal hace una década: en el sur, solo el 4,5% de las licencias federadas de fútbol correspondía a las mujeres, mientras ellas superaban el 11% de los carnets que expedía la Federación Vasca. En menos de diez años se han multiplicado por tres las mujeres futbolistas en Euskadi. Pero también se ha duplicado el número de varones.

Parece que el distinto grado de apoyo institucional tiene su repercusión. No todas las federaciones regionales, clubes de fútbol y otras instituciones involucradas en el deporte hacen el mismo esfuerzo para atraer a más público, especialmente el femenino. Recientemente, la Diputación Foral de Bizkaia, junto al Athletic Club y la Federación Vizcaína de Fútbol, han puesto en marcha el proyecto 'Pasa Baloia, Neska' (Pasa la pelota, chica), con el objetivo de fomentar y visibilizar el fútbol femenino de base. El programa se presentó en las postrimerías del equinoccio primaveral, cuando al sur de Despeñaperros muchas localidades presentan el Cartel de sus Fiestas Primaverales, invariablemente con alguna imagen de mujer sensual, vestida de flamenca o mantilla.