La patronal del fútbol femenino y los sindicatos se verán el lunes en el acto de conciliación

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos, liderados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), se reunirán el lunes en el acto de conciliación para intentar llegar a un acuerdo 'in extremis' y evitar la huelga convocada el martes por las jugadoras de la Primera Iberdrola. En caso de que ambas partes no alcancen un pacto para firmar el convenio colectivo, algo que no han conseguido durante 18 reuniones de negociación frustradas durante más de un año, el primer paro en la historia del fútbol femenino en España se llevaría a cabo el fin de semana del 16 y el 17 de noviembre, en la novena jornada del campeonato, que debe acoger, entre otros, los partidos Athletic-Tacon, Valencia-Atlético y Real Sociedad-Barcelona.

La ACFF, además de los tres clubes no asociados a la patronal (Barcelona, Athletic y Tacon), y los tres sindicatos (AFE, Futbolistas ON y UGT), están citados en el Servicio Interconfederal de la Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid, seis días después de que casi 200 jugadoras de Primera División decidiesen anunciar una convocatoria de huelga inédita por no haberse logrado aún un acuerdo para el primer convenio colectivo del fútbol femenino español, el llamado 'convenio de la igualdad'. La otra fecha que se barajaba para la huelga, la del fin de semana del 2 y 3 de noviembre, se considera precipitada por parte de la AFE, ya que la tramitación oficial del paro debe hacerse, como mínimo, con cinco días naturales de antelación, cuando el sábado ya hay un partido correspondiente a la octava jornada. Además, la siguiente semana no hay competición por compromisos internacionales y para el 6 de noviembre también está prevista otra reunión de los clubes y de la AFE con la Federación Española de Fútbol (FEF).

Las futbolistas de la Primera Iberdrola encontraron este viernes el «absoluto respaldo» del sindicato internacional FIFPro, que apoya «firmemente la decisión tomada por el 93% de las futbolistas presentes (el pasado martes) en la reunión informativa convocada por AFE en relación a las negociaciones del convenio colectivo». «Para que el fútbol femenino en España prospere, las jugadoras deben tener garantizados sus derechos laborales como trabajadoras que son, en una sociedad en la que la igualdad es un derecho largamente perseguido, y ese fortalecimiento de sus derechos será positivo de cara a ofrecer un mejor espectáculo que atraiga aún más a afición y patrocinadores», reclamó a través de un comunicado FIFPro.

«Lo que hoy están pidiendo estas jugadoras son mínimas condiciones, referidas, entre otros derechos a salarios mínimos, jornada laboral digna, seguro de salud, seguridad social, pago del cien por cien del salario cuando se esté de baja, medidas para la conciliación familiar y la maternidad, vacaciones reguladas, limitación de la parcialidad, etc. Como parte fundamental de las negociaciones, AFE fue modificando sus demandas y aceptando la existencia de la parcialidad en un 75 % y con un salario de 16.000 euros anuales (brutos). Lo que han planteado estas jugadoras son justas demandas, y su lucha será un buen ejemplo para otros países con el fin de consolidar el fútbol femenino como actividad profesional», aseguró. «Como sindicato internacional, las futbolistas españolas cuentan con todo el apoyo de FIFPro en sus demandas como trabajadoras», conclyó FIFPro.