España remonta ante Suecia en una segunda parte de ensueño

José Manuel Andrés Madrid Martes, 5 de diciembre 2023, 21:13 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

El inolvidable 2023 no podía acabar de otra forma para la campeona del mundo. España, que con el billete para la final a cuatro de la Liga de Naciones en el bolsillo no se jugaba nada ante Suecia, tiró de juego y orgullo para remontar en una segunda parte de ensueño. Cierra por todo lo alto un año inolvidable y olvida así el tropiezo contra Italia antes de afrontar el asalto definitivo a los Juegos de París, que tiene a tiro de una victoria en las semifinales del mes de febrero, cuando retornará a la competición.

La Roja, que sin un objetivo tangible en lo competitivo pretendía quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Pontevedra, se vio sorprendida en menos de un minuto. Otra vez en un balón aéreo, faceta del juego en la que hizo aguas ante las transalpinas, recibió el tanto de Suecia tras un saque de esquina que remató a la red Zigotti.

Por debajo en el marcador desde el mismo inicio, se redoblaba el reto de la campeona del mundo en La Rosaleda. Tanto en la semifinal del Mundial como en el duelo de la Liga de Naciones en Gotemburgo España había concedido lo mínimo a un equipo superior en el aspecto físico, por lo que trató de reconducir el duelo hacia sus virtudes, con el buen trato de balón y la presión al rival como banderas. Así llegó el remate al palo de Olga Carmona, un entrante antes del gol de Salma Paralluelo, que de cabeza hizo bueno el centro de la zurda sevillana.

España Misa, Batlle, Ivana Andrés (Codina, min. 46), Aleixandri (María Méndez, min. 75), Olga Carmona, Abelleira, Jenni Hermoso (Aitana Bonmatí, min. 60), Maite Oroz (Fiamma, min. 60), Athenea (Eva Navarro, min. 69), Salma Paralluelo y Mariona. 5 - 3 Suecia Falk, Lundkvist (Rybrink, min. 82), Sembrant (Janogy, min. 82), Ilestedt, Eriksson, Angeldal (Bennison, min. 62), Asllani (Kafaji, min. 90), Zigotti, Kaneryd, Blackstenius y Nildén (Andersson, min. 62). Goles: 0-1: min. 1, Zigotti. 1-1: min. 11, Salma Paralluelo. 1-2: min. 14, Asllani. 1-3: min. 29, Blackstenius. 2-3: min. 51, Athenea. 3-3: min. 78, Mariona. 4-3: min. 81, Fiamma. 5-3: min. 89, Mariona.

Árbitra: Kateryna Monzul (Ucrania). Amonestó a Asllani y Eriksson.

Incidencias: Partido de la sexta jornada en el grupo A4 de la Liga de Naciones disputado en La Rosaleda ante 15.896 espectadores.

La selección parecía haber devuelto el duelo a su terreno cuando Blackstenius desarboló la zaga roja con un pase medido para el desmarque de Kosovare Asllani, que la picó a la perfección para superar la salida de su excompañera en el Real Madrid Misa Rodríguez. Pese al nuevo revés, La Roja insistió en su apuesta y rozó la igualada en un remate de Mariona al que Falk reaccionó para enmendar su error previo en la salida de balón.

También la tuvo Jenni Hermoso en un cabezazo desviado, con un claro dominio español, concentrado en el carril derecho por el buen hacer de Ona Batlle y Athenea del Castillo, dos problemas para el combinado escandinavo. Estaba más cerca el gol de España pero el equipo de Montse Tomé volvió a replicar la preocupante fragilidad del duelo contra Italia en el gol de Blackstenius, que esta vez ejerció de rematadora tras una buena acción de Kaneryd por el perfil derecho.

El epílogo perfecto

España acusó otro golpe e incluso pudo ser peor, con una buena parada de Misa ante el disparo envenenado de Angedal. Ofuscada, la guardiana del trono mundial insistió con más corazón que cabeza y no pudo reducir la desventaja antes del descanso. La pausa no eliminó los grandes apuros de La Roja para superar la asfixiante presión sueca, pero otra vez la profundidad de Olga Carmona, bendita solución, permitió un centro que encontró a Athenea en el corazón del área nórdica, donde no perdonó.

La diana de la futbolista cántabra fue una inyección de moral para un equipo que recuperó la confianza necesaria para hacerse dueña del duelo. Con una presencia sostenida en territorio rival y múltiples ocasiones para el empate, España combinó este asedio con la seguridad defensiva que hasta entonces le había faltado. La versión del equipo de Montse Tomé recordó durante este tramo de partido a la versión del Mundial. Solo faltaba el gol. España se volcó en el tramo final, con cambios muy ofensivos y una apuesta a tumba abierta en pos de un empate que dio sus frutos con la volea de Mariona para el 3-3.

El empate fue una suerte de liberación para un equipo que había pasado por encima de su rival en la segunda parte. A partir de ahí España se desató y no solo dio la vuelta al partido con el tanto de la debutante Fiamma Benítez, sino que además redondeó la manita con el doblete de Mariona, una auténtica pesadilla para la zaga sueca. La fiesta desatada en La Rosaleda por el vendaval de juego local se convirtió en el epílogo perfecto a un año inolvidable en la historia del fútbol femenino en España.

Temas

Selección Española Femenina de Fútbol