El Cacereño Femenino-Betis del sábado se jugará en El Cuartillo

Es pronto para hablar de finales o de partidos trascendentales para el devenir del Cacereño Femenino, pero la cita que le medirá este sábado (16. ... 00 horas) al Real Betis ha adquirido un cariz con cierto tinte decisivo a estas alturas. En ese compromiso el conjunto que dirige Ernesto Sánchez ejercerá como local, pero no será en su emplazamiento habitual, debido a las obras que se están realizando en las instalaciones deportivas Manuel Sánchez Delgado. De este modo, el partido se trasladará al complejo deportivo provincial 'El Cuartillo', aunque sin que sufra ninguna modificación la fecha ni la hora.

La competición atraviesa aún su primer tramo, pero a nivel de tendencia, sensaciones y dinámica, el bloque verdiblanco parece anclado en un escenario poco halagüeño que exige una reacción inmediata. Empatado a puntos con los puestos de descenso y tras encadenar seis derrotas consecutivas, recibe a un rival hispalense que llega con las mismas urgencias y los mismos registros en su casillero, lo cual convierte el encuentro en una ocasión ideal y necesaria para espantar los fantasmas y alcanzar un punto de inflexión sobre el que cimentar su reacción.

En la última jornada, en el campo del Real Oviedo tuvieron en sus manos levantar el vuelo y hundir a un rival directo en la pugna por eludir los puestos de descenso. Pero todo se torció y saborearon una derrota especialmente agria por el agravio de la actuación arbitral, lo cual ahondó aún más las dudas y la desazón en el vestuario. Con esas premisas, el parón de dos semanas por los compromisos internacionales de la selección española no ha llegado en una fase muy beneficiosa para las extremeñas, que tras medirse a las verdiblancas cerrarán el año antes del 'impasse' navideño midiéndose al potente filial del Barça.