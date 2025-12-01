HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Entrenamiento del conjunto extremeño esta semana. CP Cacereño Femenino
Primera RFEF Femenina

El Cacereño Femenino-Betis del sábado se jugará en El Cuartillo

El duelo crucial para las extremeñas ante un rival directo se traslada por unas obras en las instalaciones del Manuel Sánchez Delgado

R. H.

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:06

Comenta

Es pronto para hablar de finales o de partidos trascendentales para el devenir del Cacereño Femenino, pero la cita que le medirá este sábado (16. ... 00 horas) al Real Betis ha adquirido un cariz con cierto tinte decisivo a estas alturas. En ese compromiso el conjunto que dirige Ernesto Sánchez ejercerá como local, pero no será en su emplazamiento habitual, debido a las obras que se están realizando en las instalaciones deportivas Manuel Sánchez Delgado. De este modo, el partido se trasladará al complejo deportivo provincial 'El Cuartillo', aunque sin que sufra ninguna modificación la fecha ni la hora.

