Al Cacereño Femenino se le escapan dos puntos en el último minuto

Todo indicaba que el Cacereño Femenino se llevaría el triunfo ante el Tenerife B en la mañana de este domingo en Pinilla en el choque ... de la novena jornada de Primera RFEF Femenina. Las verdiblancas hicieron los deberes, se mantuvieron firmes atrás y se adelantaron en la segunda parte para encarrilar el choque, hasta que una jugada desafortunada jugó una mala pasada a Delia Baz para establecer las tablas (1-1) en el último minuto, ya sin margen para la reacción local.

Las extremeñas comenzaron el choque enchufadas e intensas, dando incluso el primer aviso en ataque. Sara Carrillo ejecutó una falta que obligó a la guardameta Ariana Álvarez a realizar una gran intervención para evitar el primer tanto. Ese arreón ofensivo no tuvo continuidad y el partido se pausó y bajó revoluciones. No sería hasta el minuto 35 cuando llegó una de las acciones más claras para el bando isleño, que acabó en gol, pero fue anulado por fuera de juego por la posición adelantada de Esther García.

Poco antes del descanso también probaría fortuna Adriana Méndez para las canarias, sin éxito. Además, Delia Baz tuvo que emplearse a fondo en otro acercamiento de las visitantes, que acabaron la primera parte con mayor protagonismo en el área contraria.

Ernesto Sánchez introdujo dos variaciones tras el paso por vestuarios con la entrada de Yorladiz y Sara Rubio. Al poco de la reanudación, en el minuto 53, llegó el gol local en un cabezazo desde el punto de penalti de Midori tras una gran asistencia de Nerea.

Las tinerfeñas acusaron el golpe, pero Paula Hernández estuvo a punto de conseguir unas tablas que finalmente se rubricarían con el tanto de Esther, que aprovechó un tropiezo de Delia en el 89 para restablecer la igualada.