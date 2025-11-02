HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Las capitanas de ambos equipos junto al trío arbitral antes del comienzo del choque. CP Cacejreño Femenino
Primera RFEF Femenina

Al Cacereño Femenino se le escapan dos puntos en el último minuto

El Cacereño Femenino cede un empate ante el Tenerife B por una acción desafortunada de la portera Delia Baz

R. H.

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:18

Todo indicaba que el Cacereño Femenino se llevaría el triunfo ante el Tenerife B en la mañana de este domingo en Pinilla en el choque ... de la novena jornada de Primera RFEF Femenina. Las verdiblancas hicieron los deberes, se mantuvieron firmes atrás y se adelantaron en la segunda parte para encarrilar el choque, hasta que una jugada desafortunada jugó una mala pasada a Delia Baz para establecer las tablas (1-1) en el último minuto, ya sin margen para la reacción local.

