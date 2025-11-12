Un Cacereño Femenino de emociones antagónicas

El Cacereño Femenino no consigue despegarse de la zona caliente de la tabla de Primera RFEF, pero ya ha tachado del calendario dos de las ... salidas más duras del curso, ante Osasuna y Villarreal, y sacó un punto en la visita a Pinilla del Alavés, otro de los aspirantes. Falta regularidad y adquirir cierta consistencia en el juego, pero el conjunto verdiblanco empieza a exhibir una rocosa identidad que le ha hecho acreedor de la condición de adversario correoso y sólido. Lo que faltó frente al Tenerife B, sí fue capaz de ponerlo en el tapete en un escenario de alcurnia el pasado sábado.

Tras esa cita liguera, en el vestuario circula una dicotomía, satisfacción por el rendimiento ante un rival potente muy en forma y frustración por condicionantes que evitaron un desenlace más positivo. «En la acción sobre Yorladiz, con una entrada muy clara que es de roja, desde mi posición lo veo claro, no pita ni falta y cambia el partido, porque es una situación en la que nuestra delantera más rápida se queda mano a mano con la portera, que podía haber regateado o finalizar de vaselina, tenía muchas opciones», se lamentó Ernesto Sánchez. Además, el técnico también resaltó la jugada que provocó la lesión de Tatiana, «recibe un golpe de la delantera, que tenía tarjeta amarilla, con uso de fuerza excesiva y derriba todo lo que tiene por delante, pita falta pero sin tarjeta. Esas dos acciones tienen mucho que ver en el devenir del partido».

Desde el club también mostraron su indignación por el trato recibido desde la entidad castellonense, a la que recriminó desde su perfil de redes sociales «faltas de respeto hacia nuestras jugadoras en la narración del partido» en el canal oficial de YouTube. El propio técnico extremeño expresó: «mi equipo es de los más nobles de la liga, que haya inútiles y cobardes que lo critican, no lo hace un equipo violento».