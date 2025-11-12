HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
Acción del duelo entre el Villarreal y el Cacereño Femenino. Villarreal CF Femenino
Primera RFEF Femenina

Un Cacereño Femenino de emociones antagónicas

En el vestuario se mezcla la satisfacción por el rendimiento ante un potente Villarreal y la frustración por las decisiones arbitrales

M. Gª Garrido

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

El Cacereño Femenino no consigue despegarse de la zona caliente de la tabla de Primera RFEF, pero ya ha tachado del calendario dos de las ... salidas más duras del curso, ante Osasuna y Villarreal, y sacó un punto en la visita a Pinilla del Alavés, otro de los aspirantes. Falta regularidad y adquirir cierta consistencia en el juego, pero el conjunto verdiblanco empieza a exhibir una rocosa identidad que le ha hecho acreedor de la condición de adversario correoso y sólido. Lo que faltó frente al Tenerife B, sí fue capaz de ponerlo en el tapete en un escenario de alcurnia el pasado sábado.

