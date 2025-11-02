HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Alexia Putellas protege un balón ante la defensa de Emma Ramírez. Efe
Fútbol femenino

El Barcelona femenino pierde como visitante en Liga dos años y medio después

La Real Sociedad sorprendió con un gol de Edna Imade de penalti a las azulgranas, que no caían lejos del Johan desde el 21 de mayo de 2023

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:15

Sorpresa en la Liga F con la derrota del Barcelona ante la Real Sociedad en Zubieta. Desde el 21 de mayo de 2023, cuando cayeron en Madrid con la Liga ya ganada, las azulgranas no conocían la sensación de volver a la Ciudad Condal de vacío en la competición nacional. El año pasado, aunque perdieron dos encuentros, ambas derrotas se produjeron en el Johan Cruyff, la última de ellas ante el Real Madrid.

De esta manera, el Barcelona pierde el invicto en la competición doméstica después de conseguir el pleno de victorias en los ocho primeros partidos de la temporada. La Real Sociedad mantiene su buena dinámica, que la coloca en la tercera posición de la tabla, siendo un muro atrás y materializando un penalti, obra de Edna Imade, para tumbar al todopoderoso conjunto azulgrana.

Además, es la primera vez en casi cinco años que el Barcelona se queda sin marcar un gol en un partido de la Liga F. Las numerosas bajas que tenía Pere Romeu, sumadas al cansancio de las jugadoras tras el parón internacional, también hicieron mella en un conjunto culé que empieza a conocer los problemas de tener una plantilla corta.

La ausencia de Patri Guijarro la echó demasiado en falta el Barcelona, que a pesar del dominio, no pudo encontrar el camino del gol. Tampoco pudo estar presente Salma Paralluelo después de caer lesionada en el partido de ida de las semifinales de la Liga de las Naciones ante Suecia.

Sí estaban en el once del Barça Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, aunque no tuvieron su día y eso lo notó todo el equipo. El Barcelona volvió a humanizarse para encajar la primera derrota de la temporada y conocer la sensación de perder un partido como visitante más de dos años y medio después.

