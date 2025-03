La Audiencia Nacional cita a Jenni Hermoso el próximo martes por el beso de Rubiales

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 22 de noviembre 2023, 12:34 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado el martes de la próxima semana, día 28 de noviembre, a la jugadora de la selección Jenni Hermoso para que declare en la causa que se sigue por el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) Luis Rubiales al término de la final del pasado Mundial femenino, disputada en Sídney (Australia) el 20 de agosto. La declaración se llevará a cabo de forma presencial a las 12.30 horas.

La citación de Jenni Hermoso se produce días después de que la futbolista comunicara al juez su disponibilidad para declarar de forma presencial una vez que el equipo en el que milita, el Pachuca, resultó eliminado ante el América en cuartos de final de la liga mexicana, lo que despejó el camino para que la jugadora pudiera aportar su testimonio como víctima en la instrucción que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, tal y como informa 'Relevo', Jenni Hermoso pedirá cambiar la fecha de la citación, al coincidir con la concentración de la selección española que dirige Montse Tomé para los duelos frente a Italia y Suecia, correspondientes a la Liga de Naciones.

El juez Francisco de Jorge investiga a Rubiales por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que le propinó a Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Rubiales, que dimitió como presidente de la FEF el pasado 10 de septiembre y ha sido inhabilitado por un periodo de tres años tanto por la FIFA como por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), aseguró en su declaración ante el juez que el beso fue una «muestra de afecto» que se produjo de forma «natural», a la luz de «millones de ojos» y que fue «con consentimiento».

«Si le pregunté antes, ¿cómo no le voy a respetar?», respondió Rubiales a la pregunta que le hizo el abogado de Jennifer Hermoso acerca de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarla en la boca. El motrileño defendió además que la jugadora «se fue muerta de risa» y dándole «dos cachetes en el costado» después de que se produjese el beso.

La versión de la futbolista

Por el contrario, Jenni Hermoso sostuvo en su declaración ante la Fiscalía, revelada por el programa 'Código 10' de Telecinco, que el beso no fue consentido y remarcó que no se sintió respetada como persona y futbolista. «Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación», afirmó.

De acuerdo con el relato que hizo ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, Jenni Hermoso se abrazó con Rubiales durante la ceremonia de entrega de medallas y dijo: «La que hemos liado». El dirigente granadino brincó entonces sobre ella y le espetó: «Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti». «Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras», repasó Jenni Hermoso a preguntas de la fiscal. «Ni me lo esperaba», agregó la futbolista.