Las árbitras descartan negociar al margen de la Federación

Las árbitras mantienen el pulso en pro de unas condiciones laborales dignas, acordes al estatus profesional que estrena esta temporada la máxima categoría del fútbol femenino español. El colectivo, que mantiene paralizado el campeonato doméstico en defensa de sus derechos, explicó este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los motivos que impulsaron la decisión de establecer un parón indefinido, adelantaron que este se extenderá también a la Copa de la Reina mientras no se resuelva la situación y descartaron negociar con la Liga F al margen de la Federación, el órgano al que pertenecen y al que consideran como el único interlocutor válido en el conflicto.

«Nuestra independencia es lo más sagrado que tenemos. No recibimos órdenes de nadie. Es una falta de respeto que desde la LPFF se nos esté acusando de ser manipuladas, no somos marionetas. Nosotros hemos elegido a nuestros propios representantes para la negociación. Nuestra casa es la Federación», incide el comunicado del colectivo arbitral que leyó Marta Huerta de Aza en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La árbitra palentina, acompañada por sus colegas Guadalupe Porras Ayuso y Marta Frías Acedo, así como de Yolanda Parga, responsable de arbitraje femenino de la FEF, aseguró que no se encuentran inmersas en ningún tipo de guerra, sino que únicamente están defendiendo sus derechos. «Nosotras no hemos paralizado el fútbol femenino. Estamos deseando salir. Estamos reivindicando unos derechos porque si caes enferma no cobras. Aquí si no pitamos, no cobramos. No reivindicamos algo económico, sino todo lo que conlleva un contrato», argumentó Huerta de Aza, que agradeció las muestras de apoyo que han recibido desde que estallase el conflicto y acusó a la Liga F de coaccionarlas con la amenaza de sanciones. «¿Crees que nos vamos a sentar a negociar con alguien que nos está denunciando y que lleva toda la semana amenazándonos. No sé si su presidenta (Beatriz Álvarez) tiene clara la ley, pero somos un órgano de la FEF», recalcó la colegiada.

El comunicado de las árbitras aclara las razones por la que esperaron al comienzo de la temporada para elevar la voz. «¿Por qué ahora? Porque tenemos una Liga profesional y somos el único estamento que no lo es. Queremos agradecer a los clubes que nos han dado su apoyo. Nosotras también hemos trabajado muy duro para estar en esta competición pero no podíamos hacerlo en estas condiciones», expone la nota leída en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Allí, con el respaldo de sus compañeros de Primera y Segunda, el colectivo detalló que se produjeron dos reuniones con la LPFF, la primera de ellas el 27 de junio, antes de que decidiesen adoptar una medida de fuerza y exigieron respeto a este organismo. «Las árbitras no somos marionetas», aseveró Yolanda Parga, quien se quejó de la cantidad de correos con propuestas de denuncias a las colegiadas que han recibido en las últimas horas procedentes de la LPFF.

«Si no arbitramos, no cobramos. Si nos lesionamos, somos nosotras tenemos que pagarnos el fisio. Y el nutricionista, el preparador físico o lo que necesitemos», relató Marta Frías, extremeña de nacimiento pero perteneciente al Comité de Árbitros de Aragón que acumula 15 años de carrera con el silbato sin haber cotizado un solo día por ese trabajo.

El colectivo hizo hincapié en que trasladaron diversos planteamientos a la Liga F hasta el viernes previo a la fecha fijada para el inicio del campeonato, y que todas fueron rechazadas. Su última propuesta pasaba por un salario de 48.333 euros anuales, apenas una tercera parte de lo que perciben sus homólogos de la Segunda masculina, pero los clubes solo pusieron sobre la mesa los 3.300 euros que abonaba la pasada temporada. «Lo que pedimos es la sexta parte de lo que se cobra en la primera profesional masculina, que son 300.000, la tercera parte de la segunda que son 145.000. No solo reivindicamos algo económico, sino todo lo que conlleva un contrato», expuso Guadalupe Porras. «Yo sé que la Liga F ha ofrecido 3.300 y si me tengo que costear lo que gasto cada vez que me desplazo desde Tenerife, echad cuentas», adujo Huerta de Aza.

