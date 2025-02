Efectos de la DANA en el deporte: El Madrid dona un millón de euros y Mestalla se vuelve un banco de alimentos

I. Asenjo Jueves, 31 de octubre 2024, 11:26 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

La DANA que arrasó la noche del martes varias zonas de la Comunidad Valenciana también ha golpeado duramente al mundo del deporte y sus protagonistas. La mayoría de clubes del fútbol español y multitud de deportistas han mostrado su solidaridad y apoyo a los damnificados por este desastre natural, que ha afectado en lo deportivo con partidos aplazados, daños en infraestructuras y evento en riesgo a corto plazo.

Como suele habitual en estas tragedias, el deporte muestra su lado más solidario cuando golpea en la cercanía. El Real Madrid, a través de su fundación y junto a la Cruz Roja, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar los afectados por la DANA y ha decidido apoyar la colecta con un millón de euros. Mestalla, donde precisamente el Madrid debía jugar este sábado ante el Valencia, se alió con el Banco de Alimentos para convertir el estadio en un punto para ir a depositar comida y productos de primera necesidad.

❤️MESTALLA, PUNTO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS



Si queréis ayudar, el Banco de Alimentos de Valencia ha puesto un punto de recogida en Mestalla para los afectados por la #DANA



SI PODÉIS, DONAD ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y ENSERES DE PRIMERA NECESIDAD @valenciacf pic.twitter.com/PHZMljnogj — Dani Meroño Bori (@Dani_Merono) October 30, 2024

Una oleada de solidaridad que emocionó a Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia, con el que ya se ha puesto en contacto hasta 30 ciudades de España para tratar colaborar y mandar toda la ayuda posible. «No hay palabras. La gente se ha movido y estamos haciendo cosas muy grandes. Ahora estamos preparando la forma de hacer salir todo y hacer llegar a la gente la comida y la ropa para que puedan estar como Dios manda», señala.

A menos de cuatro kilómetros de distancia se sitúan las canchas de baloncesto de L'Alqueria, centro de cantera del Valencia Basket, improvisado dormitorio para cientos de personas evacuadas. El club, que tenía previsto jugar la noche del miércoles la sexta jornada de la Eurocup ante Lietkabelis, aprovechó las nueve pistas cubiertas con las que cuenta para fomentar su cantera para ayudar a los evacuados por esta tragedia. La entidad, junto a otras, colaboran para ofrecer ropa, comida y agua. La Cruz Roja trabaja para ayudar a las personas que necesiten atención personalizada porque hay gente que desconoce el paradero de algún familiar y está desesperado. «Esto es un drama de circunstancias colosales. Cuando puedan acceder a las viviendas, yo no sé qué se van a encontrar... Ojalá Dios me corrija, pero creo que esto no ha hecho nada más que empezar», comentó Santi Cañizares, ex portero del Valencia, en Radio Marca.

José Castillejo, jugador formado en las categorías inferiores del Valencia y que militó en el Eldense, ahora en Segunda División, es una de las víctimas mortales provocadas por la tragedia. Las consecuencias de esta DANA han afectado no solo a la vida cotidiana y a la infraestructura de varias ciudades, sino también a numerosos eventos deportivos, cuyos calendarios se han visto trastocados. Los clubes de fútbol que tenían partido por jugar este fin de semana en Valencia y sus alrededores han visto como se han aplazado sus encuentros, tal y como habían solicitado los mismos. La decisión afecta a todos los partidos programados en suelo de la Comunidad Valencia: Villarreal CF-Rayo Vallecano (sábado 2 de noviembre), Valencia CF-Real Madrid (sábado 2 de noviembre), CD Castellón-RC Ferrol (domingo 3 de noviembre), CD Eldense-SD Huesca (domingo 3 de noviembre) y Levante UD-Málaga CF (lunes 4 de noviembre).

No hay ningún partido de Copa del Rey que se haya disputado en la Comunidad Valenciana. La primera ronda de la Copa del Rey se ha visto directamente alterada, con hasta siete encuentros cuyo calendario original ha tenido que ser modificado. Los partidos afectados incluyen el Pontevedra-Levante, Parla Escuela-Valencia, Ejea-Hércules, Manises-Getafe, Xerez-Ceuta, Chiclana-Osasuna y Jove Español-Real Sociedad.

Por otro lado, a solo dos semanas de la celebración del Gran Premio de MotoGP de la Comunitad Valenciana, el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, ha sufrido importantes daños. Las zonas de acceso y aparcamiento fueron «seriamente dañadas» y requieren una «reparación urgente», según confirmó la organización del evento. Pese a los destrozos, confían en poder realizar el evento, aunque reconocen que las condiciones podrían no ser las óptimas. Imágenes publicadas por la organización muestran un socavón de gran tamaño en el acceso principal al circuito. El Circuito Ricardo Tormo experimentó un acumulado de más de 200 litros por metro cuadrado en menos de doce horas, y las fuertes corrientes de agua con barro y otros materiales provenientes del barranco de Sechara y la Rambla del Poyo han dañado gravemente los accesos y zonas de aparcamiento.

«La situación es la que es y primero de todo tenemos que ayudar a toda la gente que se ha quedado sin casa, que ahora mismo no tiene un techo, comida, todo eso. ¿Que se ha haga el gran premio o no? No quiero pronunciarme, pero para mí… bueno, sí, me pronuncio: sería un error. Éticamente hablando», apunta Marc Márquez en declaraciones de Relevo.