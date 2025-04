La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión a Dani Alves

Cristian Reino Barcelona Martes, 21 de febrero 2023, 17:34 Comenta Compartir

Dani Alves deberá seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona decidió este martes que el futbolista continúe en prisión. La justicia desestimó el recurso interpuesto por la defensa del lateral brasileño, que pedía su excarcelación y confirmó la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza.

El tribunal «comparte con las acusaciones que concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían abandonar España en cualquier momento». «Los indicios de criminalidad permiten provisoriamente calificar los hechos denunciados como constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal que tiene una pena prevista entre los 4 y los 12 años de prisión», concluye el auto.

Punto por punto, la justicia rechaza los argumentos que puso sobre la mesa el abogado del exfutbolista del Barça, Sevilla, PSG, Juventus y Pumas para pedir su excarcelación. En relación a su comparecencia voluntaria para declarar ante los Mossos, señala: «Es cierto que compareció de forma voluntaria. Y también es cierto que sabía que había sido denunciado por violación y que pudo leer en diversos periódicos, redes sociales o televisiones que iba a ser detenido». Pero según la justicia, se puede concluir que «desconocía el alcance de la investigación y los indicios de criminalidad». «El conocimiento que ahora tiene de los indicios existentes contra él mismo y de la entidad de los mismos aumentan exponencialmente el riesgo de fuga inicial. Su inicial colaboración no neutraliza el riesgo de huir y eludir tanto el final de la investigación como el previsible juicio oral», afirman los jueces.

Sobre el arraigo que tiene el futbolista en Barcelona que expone su abogado, «tampoco neutraliza el riesgo de fuga», según el auto. «Ni su empadronamiento en Esplugues ni su matrimonio con una española permiten despejar las dudas sobre su arraigo. La vinculación es meramente administrativa y el propio Alves reconoció que viene a Barcelona solo de vacaciones», asegura la resolución judicial. «Toda su familia, salvo su actual esposa, reside en Brasil. Así, sus padres, sus hermanos y sus hijos residen todos ellos allí», añade. «Dispone de domicilio conocido en Barcelona, pero sus circunstancias familiares y laborales no evidencian el arraigo pretendido», concluye.

El auto pone el énfasis también en que el futbolista tiene doble nacionalidad, española y brasileña. «Y según la propia Constitución brasileña y los convenios internacionales citados en el auto, descarta la entrega de nacionales», destaca. Su «capacidad económica permite prever las posibilidades de abandonar nuestro país y trasladarse a Brasil y así hacer imposible la celebración del juicio oral», argumenta la justicia.

La Audiencia Provincial descarta también que las medidas alternativas a la prisión provisional que propuso la defensa sean suficientes para neutralizar el riesgo de fuga. «La imposición de una fianza, por cuantiosa que fuera, no supone una vinculación al proceso de aquel que dispone de un abultado patrimonio como ya hemos indicado», según la resolución judicial. A su juicio, las presentaciones periódicas ante la justicia y la retirada del pasaporte «no constituyen garantía suficiente». «Nada impediría a Alves salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación y llegar a su país de origen y nacionalidad y mantenerse en Brasil sin ese pasaporte a sabiendas que no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición», señala el auto.

«Tampoco podemos acoger como medida neutralizadora del riesgo de fuga los dispositivos telemáticos. Estos no tienen como finalidad geolocalizar a aquel que la lleva instalada, sino proteger a la víctima y evitar que una orden de alejamiento sea incumplida», aseguran los jueces. «Como bien indicó la fiscal, dichos dispositivos no impiden el control en fronteras que sería lo importante», añade. «Si bien existen dichos dispositivos en otros países, y podría ser un instrumento útil para evitar el ingreso en prisión provisional, en España no están previstos ni tienen esa función de geolocalización de los investigados que pretende la defensa», remata.

Indicios de criminalidad diversos

Al margen de las razones para justificar su riesgo de fuga, que argumentan que deba seguir en prisión, la justicia concluye que «los indicios de criminalidad son diversos» y «no parten solo de la declaración de la denunciante, sino que existen testigos y múltiples diligencias. Han declarado todos los testigos, tanto las dos jóvenes que acompañaban a la víctima como los empleados de la sala Sutton. «Todos ellos corroboran en mayor o menor medida la declaración de la chica», según la resolución judicial.

Se han practicado múltiples diligencias de instrucción, según el auto, como la exploración médico forense de la víctima y la recogida de muestras tanto corporales como de la inspección ocular en el lavabo. El análisis de ADN de dichas muestras es coincidente con el de Alves y corrobora, «al menos indiciariamente, la versión dada por la denunciante en lo referente a la penetración vaginal». También lo son las huellas dactilares recogidas y el análisis de los fotogramas de la discoteca Sutton. El auto descarta los argumentos del letrado del futbolista que adujo que no había lesiones en la cavidad vaginal de la chica o el flujo vaginal que tildó de «incompatible con un coito forzado o la falta de señales de reducción física».