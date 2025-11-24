La Cruz Villanovense es colista en solitario tras perder en el campo del Burgos
Redacción
BADAJOZ.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
La Cruz Villanovense volvió a marcharse de vacío y cae al puesto de colista en solitario del grupo 5 de la División de Honor ... Juvenil tras perder por 1-0 en el campo del Burgos. El equipo extremeño resistió todo lo que pudo en una primera parte en la que le tocó replegarse muy cerca de su área, obligado por el empuje local. Pese a las dificultades, el conjunto serón se mantuvo firme y logró frenar varias llegadas claras del Burgos para sostener el 0-0 hasta el descanso.
Tras la reanudación, los villanovenses dieron un paso adelante y lograron pisar el área rival con algo más de continuidad, pero sin encontrar situaciones claras ante una defensa burgalesa muy segura. El único tanto llegó en el minuto 56, en una acción embarullada que Adri resolvió para el 1-0. La Cruz lo intentó hasta el final, sin premio, y queda ahora última en solitario.
