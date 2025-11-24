HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DIVISIÓN DE HONOR

La Cruz Villanovense es colista en solitario tras perder en el campo del Burgos

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Cruz Villanovense volvió a marcharse de vacío y cae al puesto de colista en solitario del grupo 5 de la División de Honor ... Juvenil tras perder por 1-0 en el campo del Burgos. El equipo extremeño resistió todo lo que pudo en una primera parte en la que le tocó replegarse muy cerca de su área, obligado por el empuje local. Pese a las dificultades, el conjunto serón se mantuvo firme y logró frenar varias llegadas claras del Burgos para sostener el 0-0 hasta el descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran vivienda sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Cruz Villanovense es colista en solitario tras perder en el campo del Burgos