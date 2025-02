El CPA da un paso importante para conservar la categoría

Pablo Cordovilla Lunes, 17 de abril 2023, 10:52 Comenta Compartir

El CP Alburquerque golpea primero, imponiéndose 3-1 al Gimnástico Don Benito en la ida de los play off por la permanencia en la Primera División de Extremadura.

Mucho público, incluyendo a la ruidosa afición calabazona, en el Municipal Juan José Marmelo. El partido disputado en la tarde del domingo, 16 de abril, contó con un primer contratiempo dada la similitud de las equipaciones, por lo que los visitantes jugaron con la elástica roja de la segunda equipación del CPA.

Con once minutos de retraso comenzó un encuentro jugado, a pesar de su importancia, con mucha deportividad. Cuando aún se encontraba en el tanteo entre contendientes llegó el 1-0, gol de cabeza de Moratino en el minuto 9 a la salida de un córner. El tanto despertó al Gimnástico que disfrutó de sus mejores momentos, animando el partido. El empate llegó en el minuto 14 en jugada ensayada a la salida de un córner mal defendido. A partir de ahí el encuentro entraba en una fase de tierra de nadie, bajando en intensidad, hasta que los locales aprietan algo el acelerador en la recta final de esta primera parte.

Tras el descanso se pudo ver otro partido con los de Marco Calaça más metidos en el partido, con las líneas más juntas y ganando los balones divididos, algo que no ocurría en el primer periodo. Así , en el minuto 52 se adelanta de nuevo tras una buena jugada en conjunto de Denis, Toni y Lucas, que marca un precioso gol. No conformes, siguieron creando ocasiones claras que no materializaron Toni y Lucas, algo que sí consiguió Javi a la hora de partido. De ahí al final comenzó el carrusel de cambios y poca cosa más.

Al término del encuentro el míster local, Marco Calaça, agradeció el apoyo de la afición y señaló que recupera a un hombre importante como es Sani para la vuelta, el próximo domingo en Don Benito. «Será un partido muy diferente aunque esperamos superar la eliminatoria con el apoyo de la afición que se desplace».

El CPA formó de salida con Brendon en la puerta, José Carlos, Iker, Adrián, Pablo, Moratino, Denis, Javi, Perera, Toni y Lucas.