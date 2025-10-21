Yinghua, bronce por equipos en el Mundial

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Isabel Yinghua Hernández también brilla con la bicicleta y debuta en un Mundial de ciclismo subida al podio. La deportista emeritense conseguía el bronce en la prueba de velocidad por equipos mixto junto a Alfonso Cabello y Eduardo Santas en el Campeonato del Mundo que se disputa en Río de Janeiro. España había quedado tercera en la clasificatoria solo superada por Gran Bretaña y Australia. En la lucha por el bronce con Brasil, Isabel Yinghua Hernández realizó la primera posta. En la prueba del Km contrarreloj C5, la emeritense había terminado novena.