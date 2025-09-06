HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Marc Soler se impone en La Farrapona y Vingegaard aguanta a Almeida

Colpisa

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:19

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  2. 2 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  5. 5

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  6. 6

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  7. 7

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Marc Soler se impone en La Farrapona y Vingegaard aguanta a Almeida

Marc Soler se impone en La Farrapona y Vingegaard aguanta a Almeida