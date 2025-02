Una Vuelta a España muy extremeña

Extremadura vuelve a tener peso, por pequeño que sea, en La Vuelta Ciclista a España. Porque ya no es que la ronda nacional tenga un ... par de etapas con protagonismo extremeño, como ha ocurrido en tantas ocasiones, sino porque, quince años después, alguien nacido en esta tierra integrará el pelotón con ganas de llamar la atención aunque sea un solo día en alguna escapada montañosa. Hablamos de Jorge Gutiérrez, jovencísimo corredor de 22 años natural de Trujillo, quien recibió la grata noticia desde su equipo, el Kern Pharma, de que estaría en la lista de los elegidos. Gutiérrez será uno de los escasos 32 ciclistas españoles del pelotón durante esta edición del 2024 que comienza este sábado en Portugal. El resto, hasta los 176, son extranjeros.

Su presencia en una de las pruebas más relevantes a nivel planetario cuando acaba de convertirse en corredor profesional se debe a los recientes buenos resultados cosechados en esta temporada en las participaciones del Ken Pharma, que finalmente apostó por él ya que además es un ciclista que se adapta muy bien a un recorrido donde la montaña podría dictar sentencia. Una montaña que conoce como pocos pues ha entrenado allí donde se desenvuelve de manera eficaz aportando para el equipo.

Ampliar Presentación del Kern Pharma este jueves en Lisboa, con Jorge Gutiérrez, tercero por la izquierda. EFE

El pasado curso el trujillano pertenecía al Finisher, algo así como un filial del Kern Pharma y donde ha regresado su paisano Pablo Carrascosa, otra de las grandes esperanzas del ciclismo extremeño. Como recoge su equipo en la web oficial, sus buenas actuaciones internacionales sub 23 como la Copa de las Naciones, la Ronde de l'Isard o el Giro della Valle d'Aosta –donde fue segundo en la quinta etapa–, le han valido para dar el paso a un profesionalismo que saboreará al menos hasta el 2026 porque de perla del Finisher ha mutado a realidad en el Kern Pharma.

«Ser profesional supone una oportunidad única de medirme a los mejores ciclistas del mundo. Dar el salto en esta estructura me da confianza y tranquilidad», comenta el ciclista, que además se siente muy ilusionado por comenzar esta nueva andadura mostrándose en su propia tierra. «Creo que hasta la fecha he completado una temporada bastante regular, por lo que era una posibilidad real, aunque no me obsesionaba. Espero en estos tres años poder crecer, sobre todo en las etapas de montaña y en las vueltas más duras del calendario, y adaptarme a la categoría a la vez que aportar al bloque todo lo que pueda. Me gustaría dar las gracias al equipo Finisher por todo el apoyo recibido durante estos años», prosigue Jorge Gutiérrez en declaraciones al equipo.

Ampliar Jorge Gutiérrez, en acción en Francia. Kern Pharma

Juanjo Oroz, manager del Kern Pharma, tiene palabras amables para el de Trujillo, de quien valora sus virtudes como escalador y los valores que atesora: «Es un escalador puro que se ha ganado el puesto con sus actuaciones internacionales, pues ha sido el ciclista más destacado que hemos tenido desde hace muchos años en pruebas de tanto nivel. Son números al alcance de muy pocos y pensamos que puede tener un gran recorrido. Es un chico que encarna los valores que defendemos y nos representa con su capacidad de trabajo, tenacidad, humildad y ambición».

Así que en esta Vuelta a España habrá que seguir y animar al verde, el color del Kern Pharma y Jorge Gutiérrez. Hacía quince años que los extremeños no podían seguir in situ y en casa las evoluciones de un ciclista de la comunidad desde que lo hiciera el segedano Julián Sánchez Pimienta, que curiosamente fue seleccionador de Jorge cuando pasó por la selección regional.

De Portugal a Plasencia

Extremadura será puerta de entrada a suelo español de una Vuelta que comienza el sábado en Portugal con la crono corta entre Lisboa y Oeiras y cuyos primeros pasos en España tendrán lugar en Plasencia, con la cuarta etapa. Tras los tres tramos lusos, el pelotón atravesará 21 localidades de nuestra comunidad, con salida en esa cuarta etapa del día 20 de agosto desde Plasencia y final en el Pico Villuercas, que repite desde 2021 y que además supone el pistoletazo de salida de la montaña en esta edición, con uno de los puertos más largos del calendario con sus 15 kilómetros. Todo el recorrido de esta cuarta etapa sucederá sobre suelo extremeño. Al día siguiente, el 21 de agosto, la localidad pacense de Fuente del Maestre acogerá la salida –13:15 horas desde la calle Ramón y Cajal–, de una quinta etapa que llegará 117 kilómetros después a Sevilla.

Ampliar Jorge (2º izda.), con el equipo que corrió en la AlpesIsèreTour. Ken Pharma

Esas 21 poblaciones son: Villar de Plasencia, Plasencia, Cabezabellosa, El Torno, Valdastillas, Piornal, Jaraíz de la Vera, Casatejada, Serradilla, Almaraz, Deleitosa, Retamosa, Roturas, Navezuelas, Fuente del Maestre, Zafra, Puebla de Sancho Pérez, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Bodonal de la Sierra y Segura de León. Sumadas ambas etapas serán un total de 337 kilómetros por Extremadura en los que se podrá disfrutar de nuestra riqueza paisajística.

El retorno de esta inversión está garantizado, pues al impacto publicitario y de repercusión se suman las 3.500 personas que mueve la caravana. El director de La Vuelta, Javier Guillén, cifró en unos 375.000 euros la facturación estimada en la hostelería.