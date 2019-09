CICLISMO Todo vendido en la 'Non Stop', con 900 inscritos Presentación de la prueba en el Palacio Provincial de Cáceres. :: hoy Empieza el próximo 20 de septiembre en Las Rozas (Madrid) y termina en Alenquer (Lisboa) REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 13 septiembre 2019, 09:39

La séptima edición de la 'The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa' by MRW fue presentada ayer en el Palacio Provincial de Cáceres. Representantes de Tajo Internacional, la Diputación de Cáceres y RPM-MKTG (empresa organizadora de la prueba) participaron en la presentación de una prueba que aumenta su dimensión cada año. También asistieron alcaldesas y alcaldes de las poblaciones cacereñas que albergan Estaciones de Hidratación y ciclistas cacereños que tomarán parte en la gran aventura de la península ibérica. Empieza el próximo 20 de septiembre en Las Rozas (Madrid) y termina en Alenquer (Lisboa), tuvo que colgar el cartel de 'sold out', con 900 ciclistas inscritos (322 equipos), cifra más alta de su historia. Se trata de un exigente reto en BTT por equipos -de uno, dos, tres y cuatro componentes- de 770 kilómetros, sin paradas, con un límite de 55 horas para completarlo.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle Corriols, manifestó su satisfacción por el posicionamiento de una zona como es la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional en una prueba de enorme repercusión mediática y deportiva. «Una prueba que une las dos capitales ibéricas, coincidiendo así con el carácter transfronterizo de la reserva, y que supone un soporte perfecto para dar a conocer este territorio». También destacó la implicación de las localidades de la provincia de Cáceres que acogen cuatro Estaciones de Hidratación (EH), como son Navaconcejo, Cañaveral, Cedillo y Alcántara, estas dos últimas situadas en el Tajo Internacional, a las que se suma Santiago de Alcántara.