Unai Martínez y Adrián Romero, últimos fichajes del Bicicletas Rodríguez

El Bicicletas Rodríguez Extremadura remata su proyecto de futuro con las incorporaciones de dos nuevos jóvenes valores del clicismo nacional. La escuadra extremeña ha firmado a Unai Martínez, corredor madrileño de El Escorial de solo 18 años de edad; y a Adrián Romero, natural de Santa Eufemia (Córdoba) de 19 años. Con ambos se da por cerrada una plantilla de 15 corredores, formada por 2 élites y 13 sub 23, con una media de edad que no llega a los 21 años.

Unai Martinez (18 de febrero de 2004) procede del equipo júnior Salchi-Matrix Fitnes donde ha realizado una gran temporada entregado en su trabajo de equipo para sus líderes ganadores de vueltas y etapas y donde ha demostrado la calidad que atesora. Se trata de un corredor de futuro, que la formación extremeña espera que se adapte pronto y encaje en la categoría élite y sub 23. Unai Martínez tiene oficio encima de la bici y aportara su trabajo y ayuda igualmente a sus líderes, a la vez que se va formando en el amplio calendario que el equipo tiene proyectado para 2023.

Adrián Romero (22 de febrero de 2003) es un corredor que proviene del MTB, donde ha competido hasta ahora. Empezó a correr en MTB en cadetes de modo independiente al igual que en júnior de primer año. En su segundo año de júnior fichó por el equipo OT Transgalan de Pozoblanco (Córdoba), con el cual consiguió alguna victoria menor y algunos 'top 10'. En la temporada actual la 2022, primera como sub 23, sin tomárselo todavía muy en serio ha conseguido ser 'top 10' sub 23 en el Campeonato de España XCM y bronce sub 23 en el Campeonato de Andalucia XCM.

Para la temporada 2023, deja el MTB y apuesta fuertemente por la carretera, modalidad nueva para él, en la que el equipo segedano tiene depositadas muchas esperanzas sobre su rendimiento si la adaptación es buena. Una apuesta valiente del Bicicletas Rodríguez por un corredor que se defiende muy bien en la montaña pudiendo ser de mucho apoyo para los líderes del equipo.

La plantilla del Bicicletas Rodríguez Extremadura queda cerrada para 2023 por los élites David González y Fernando Manuel Rodríguez y por los sub 23 Alberto Álvarez, Ángel Casillas, Tomás Viegas, Javier Ceballos y David García (todos renovados) y los nuevos fichajes, todos sub 23, Miguel Antón, Álvaro López, Mateo Barriguete, David Chamorro, Javier Benítez y Adrián Benito, más los dos últimos fichajes anunciados de Unai Martínez y Adrián Romero.

