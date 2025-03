Tres extremeños en el Mundial Race de Nantes

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 8 de julio 2022, 08:13 Comenta Compartir

El BMX Badajoz informa de que tres ciclistas pacenses de la modalidad de BMX Race participarán en el Campeonato del Mundo 2022, que tendrá lugar en Nantes (Francia). Los tres han optado por inscribirse tanto en rueda de 20", como en rueda de 24" para multiplicar sus posibilidades de acceso a una final. Se trata de Juan Luis Vega Yáñez, que competirá en masculino de más de 35 con rueda de 20" y Cruiser 40-44 con rueda de 24"; Borja Carrasco Morera, más de 35 con rueda de 20", y Cruiser 35-39 con rueda de 24" y Ramiro Boza Chamorro, en chicos 13-14 años en rueda de 20" y Cruiser 13-14 con rueda de 24".

El XXVII Campeonato Mundial de BMX RACE se celebrará en Nantes (Francia) del 26 al 31 de julio de 2022 bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Francesa de Ciclismo. La organización calcula que el número de inscritos, procedentes de 45 países, supere la cifra de 3.000. Mientras que para los espectadores directos han calculado 5.000 por jornada.

Sin circuito en verano

Los tres corredores se ven obligados a entrenar en Portugal, ya que en su ciudad no encuentran el servicio que precisan, aunque existe. El circuito municipal de BMX se encuentra cerrado y la razón expuesta por la Fundación Municipal de Deportes es que no tienen suficiente personal por estar en época de vacaciones. Este problema no es nuevo y ocurre hace varios años, agravado este 2022 por la idea de cerrar todos los meses veraniegos. Los tres ciclistas se desplazan una vez por semana hasta Setúbal, conduciendo 180 kilómetros, para poder entrenar técnica en una pista que sí tiene nivel y que está abierta, señalan desde el club.