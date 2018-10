El Tour de 2019 bate el récord de montaña

The #TDF2019 it will be:

🚩 3 460 km

⛰ 3⃣0⃣ climbs in 2nd category or above.

5⃣ altitude finishes

5⃣4⃣ Time Trial kilometers



Le #TDF2019, ce sera :

🚩 3 460 km

⛰ 3⃣0⃣ cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie

5⃣ arrivées en altitude

5⃣4⃣ km contre-la-montre pic.twitter.com/C3HKkaAeqP