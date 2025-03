El fin de semana más exitoso para los 'kazajos extremeños'

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 13 de julio 2022, 12:52 Comenta Compartir

El Kazajoz Team bordó una gran actuación el pasado fin de semana en los Campeonatos de Extremadura de carretera logrando subir al podio en casi todas las categorías y haciéndose con dos títulos de contrarreloj tanto en la categoría de las jóvenes promesas sub 23 como en la siempre disputadísima categoría máster 30. Sin duda el fin de semana de campeonato regional empezó de la mejor manera al conseguir dos de los tres maillots de campeón de Extremadura por los que luchaba la escuadra pacense.

Félix Vázquez fue el segundo clasificado sub 23 solo superado por Alberto Fernández, un especialista en la crono que además consiguió el mejor tiempo de todas las categorías en la contrarreloj y perteneciente al equipo Caja Rural-Alea, una de las canteras ciclistas más importantes de España y con más solera. Félix Vázquez no se pudo acercar al tiempo estratosférico que marcó el campeón pero su gran crono le permitió ser el mejor corredor joven de la región y tomar el relevo de otro gran ciclista extremeño como lo es Jorge Gutiérrez, del equipo Lizarte y que se proclamó el año pasado campeón regional contra el crono. Un éxito que refrenda la semilla que el Kazajoz lleva plantando desde hace años y anima al equipo a seguir con su apuesta por el ciclismo base.

Aunque la sorpresa de la temporada fue Jesús González Cuadrado. El ilipense se marcó una contrarreloj antológica en la que superó al principal favorito, el matemáticamente campeón de la Copa de España Máster Daniel Sánchez Cidoncha. Para el corredor del Kazajoz era su primera contrarreloj, sin cabra ni ningún material específico para esta disciplina. Jesús González logró así su primera gran victoria como ciclista y confirma su enorme progresión.

Jesús González es un especialista en bicicleta de montaña, pero este año decidió correr en ambas disciplinas. Desde el primer momento ha sido el principal escudero de José Antonio Sánchez en la Copa España Máster y gran valedor de que actualmente ocupe el tercer puesto en la general a falta de una prueba. Sus compañeros le apodan como 'Erviti' y a su talento sobre la bici se le suma su sacrificio como gregario de lujo siempre mirando por el interés del equipo por encima de sus objetivos personales.

Con los deberes hechos, la formación pacense afrontaba la carrera del domingo con optimismo y con la confianza de presentar un gran bloque a una de las carreras más icónicas del calendario extremeño, la tradicional subida al Castillo de Trujillo. Un inicio un poco soso con pocos ataques posiblemente por temor al calor y quizás por la gran subida a Montánchez por la vertiente de la Quebrada.

En las proximidades de la subida, el salmantino Jesús Martín se encargó de agitar el cotarro y consiguió escaparse con dos corredores más a los que dejó atrás en las primeras rampas del puerto. Martín se fue directo a por Ángel Rodríguez, del Bicicletas Rodríguez, que lideraba la prueba en solitario y no solo le alcanzó a mitad de la subida, sino que le dejaba atrás para pasar a liderar la prueba. Jesús Martín se quedó a unos metros de coronar la Quebrada siendo absorbido por un reducidísimo pelotón donde solo aguantaban los más fuertes y en el que viajaba José Antonio Sánchez, que disputó el premio de la montaña y que solo fue superado por Manuel Cordero, del Extremadura Ecopilas, en un ajustadísimo sprint.

La carrera se aproximaba a su desenlace en Trujillo completamente rota y con un grupo que se fue desmigajando hasta reducirse a 12 corredores que se disputarían la victoria y en el que de nuevo se encontraba José Antonio Sánchez. Pero finalmente en la última rampa la victoria se iba a decidir en un sprint entre cuatro corredores en el que el cilcista del Kazajoz no tuvo opción de adelantar por el durísimo adoquín. Aunque la lucha por la victoria total se quedó cerca lo que no se iba a escapar fue la victoria en Master 30.

Una pena que varios días antes de la prueba se decidiera que no iba a ser finalmente Campeonato de Extremadura para las categorías master lo que privó de haber conseguido un muy bonito doblete y difícilmente repetible. El equipo pacense tendrá la oportunidad de conseguirlo el 20 de agosto en Alcuéscar.

No fue el único éxito pues Jesús Martín tras su derroche de combatividad sacó fuerzas de donde no las había para entrar segundo clasificado en categoría máster 40 y un debutante en una prueba en línea como Pablo Alpiste sorprendió a todos y logró subir al tercer cajón del podio en categoría sub 23 proclamándose subcampeón de Extremadura en línea destacando su raza puesto que el día anterior le picó un insecto y le provocó una hinchazón en el brazo que durante la noche fue a más impidiéndole descansar, se presentó en línea de meta para ayudar a sus compañeros y tuvo la mala fortuna de volver a recibir un picotazo esta vez de una avispa que se le enganchó en el casco. No fue hasta haber cruzado la línea de meta cuando pidió asistencia para controlar la hinchazón. De otra pasta.

Se cierra así un fin de semana histórico pues además de dos campeonatos de Extremadura el equipo pacense logra destacar a 5 distintos corredores en el podio en tres de las cuatro categorías disputadas. Todo un equipazo.

El equipo afronta ahora un pequeño parón para terminar de redondear su gran segunda temporada. Mientras tanto, nos veremos en las carreteras

