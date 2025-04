Segunda prueba UCI consecutiva del Kazajoz

REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 21 de febrero 2023, 11:10 Comenta Compartir

Si el reto de la pasada semana ya era mayúsculo, este fin de semana el nivel aumentaba un punto más, tocaba competir en los Internacionales Chelva XCO (Valencia), categoría UCI Hors Class, o lo que es lo mismo, máxima categoría UCI para la categoría junior. De ahí la exquisita participación internacional con los mejores bikers del continente e incluso algún extracomunitario. Tras pasar una semana de entrenamientos con la selección española XCO en la comunidad valenciana, David Vizcaíno aprovechó para competir en su primera UCI HC, mejorando algo más las sensaciones, aunque clavando el resultado, 34.

El puesto en parrilla para David volvió a ser demasiado alejado, 74, mermando claramente sus opciones de ser competitivo, aunque por ganas y coraje no iba a ser. Tras empezar remontando muchísimas posiciones en la primera vuelta se fue al suelo de manera aparatosa siendo relegado más allá de la posición número 100, aunque esta vez estaba mentalizado de que había que pelear hasta el último metro de prueba y protagonizó una salvaje remontada que le hizo ganar más de 70 posiciones. Una gran demostración de orgullo y amor propio.

Aunque las sensaciones y trabajo están ahí, la temporada no ha empezado de la manera soñada para un ambicioso David, que quiere más y no cejará en el empeño hasta verse con los mejores de la categoría. El año es largo y desde el Kazajoz-PetroGold-Try It hay pocas dudas de que los resultados acabarán llegando.