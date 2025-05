Rubén Tanco prepara la temporada en Tenerife

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 14 de diciembre 2022, 18:36 Comenta Compartir

Un año más Rubén Tanco ha acudido a Tenerife para trabajar dos semanas en pretemporada. El objetivo de este viaje es entrenar con buen clima y la altitud que le da el Teide para rendir mejor en la temporada 2023.

El pasado viernes el ciclista extremeño estuvo exponiendo su proyecto SuperaciónSobreRuedas en el IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, donde habló con los alumnos sobre el ciclismo y la motivación que hay que tener encima de la bicicleta.

En cuanto a los entrenamientos, ha sido días largos con mucho fondo logrando acumular 20.000 metros de desnivel en apenas dos semanas. Afirma que tras hacer trabajo específicos con la bicicleta en los puertos de montaña «las sensaciones han sido muy buenas. He realizado un buen trabajo de pretemporada tanto en Badajoz como en Tenerife y ahora solo queda esperar al calendario 2023 para empezar a competir».

A pesar de la dureza, Rubén Tanco no ha estado solo. Y es que Juan José Morales, del Club los Farolillo Rojo de Valverde de Leganés estuvo junto a él varios días.

No será la única vez que Tanco visita Tenerife esta pretemporada ya que en enero volverá «porque en esta isla me siento bien, conozco mucha gente y podemos compartir trabajo y pasión. Me da mucha vida venir aquí». En ese sentido, el ciclista extremeño quiere agradecer a sus patrocinadores Iberdoex y Fundación CB ya que gracias «a ellos es posible venir a esta isla».

Temas

Ciclismo