Resistencia de una extremeña en Arabia Saudí

La fontanesa Amparo Santiago Santiago participará, del 14 al 17 de noviembre, en la Neom Titán Desert que se celebrará en Arabia Saudí, tras ... estar presente en años anteriores en las mismas pruebas desarrolladas en Marruecos y Almería.

La NEOM Titan Desert Saudi Arabia es una competición de carreras de bicicletas de MTB que se desarrolla en cuatro días de desafío, con constantes retos deportivos y personales y en los que se convive con el resto de participantes en el campamento de Titanes.

En concreto, está competición suma un total de más de 350 kilómetros con más de 2.300 metros de desnivel, divididos en cuatro etapas, la primera de 78 kilómetros y +420 m. de desnivel, la segunda de 121 kilómetros y +939 m. de desnivel, la tercera de 92 kilómetros y +657 m. de desnivel, y la cuarta de 64 km de distancia y +2696 de desnivel.

A lo largo de la prueba, Amparo Santiago tendrá que realizar todos estos kilómetros que transcurrirán por el desierto, por dunas, por cañones, por ramblas o por la costa del Mar Rojo, aunque lo más temido para la ciclista es «el aire, porque en esa zona hace mucho viento, y es el peor enemigo», señala.

Para preparar esta carrera, la fontanesa ha estado «durante varios días con entrenamientos muy constantes, por terrenos con desnivel y mucha técnica, o bien surfeando por la arena como lo solemos conocer», según explica.

Amparo Santiago, que es la única participante de Extremadura, se mostraba muy ilusionada antes de comenzar su aventura. «Es un nuevo reto que me he propuesto, para así participar en la última Titán que me quedaba, y ya está todo preparado para la noche del sábado al domingo emprender el viaje».

Una vez Amparo Santiago llegue a Arabia Saudí, viajará durante dos horas y media en autobús al lugar donde comienza la competición, después hará noche en un hotel, y al día siguiente se iniciará la prueba, en la cual, durante su transcurso, convivirá en jaimas con los 200 participantes en esta dura y apasionante experiencia.