Remco Evenepoel vale igual sin potenciómetro

Remco Evenepoel rodó bien acoplado a su bicicleta a 52,2 km/hora de velocidad media en los 46,1 kilómetros de la contrarreloj de ... Zúrich. Filippo Ganna pedaleó a 52,1 km/hora, casi igual de rápido. Pero la victoria, como hace mes y medio en París, cayó al mismo lado. El sputnik belga retuvo el maillot arcoíris de contrarreloj y se convierte de paso en el único ciclista capaz hasta el momento de obtener el doblete Juegos Olímpicos-Mundial el mismo año en esta modalidad.

No fue una crono como las demás para Evenepoel por culpa de un incidente mecánico que comenzó sobre la rampa de lanzamiento, antes de dar la primera pedalada. El mecánico le ofreció la segunda bici, pero el corredor renunció a ella.

«Simplemente pedaleé hacia atrás para ajustar mi potenciómetro y se me cayó la cadena», explicó Evenepoel. «Fue culpa mía. Ya me sucedió en la Itzulia. Luego comencé a comprobar mi medidor de potencia, pero ya no podía encontrar la pantalla correcta. Así que pedaleé sin mirar mis valores».

El potenciómetro es la herramienta que mide la potencia aplicamos en cada pedalada mediante la relación fuerza-velocidad. Los famosos vatios. La tecnología se ha convertido en elemento indispensable para los ciclistas actuales. Crea incluso dependencia a algunos. Sin embargo, Evenepoel demostró que vale lo mismo y corre igual de rápido con el potenciómetro apagado o fuera de servicio.

«No ha sido un día fácil para mí», reconoció el bicampeón mundial de contrarreloj. «He corrido a base de sensaciones. He preferido no ir a tope de potencia en la primera parte. Me he exigido mucho en la segunda parte del recorrido y los cinco últimos kilómetros han sido difíciles. Ha sido una de las cronos más difíciles de mi vida. Todo el mundo sabe que me atengo mucho a mis números. Aunque escuché que tenía ventaja, después del segundo punto intermedio anduve un poco a ciegas. Pero lo más importante es el resultado final».

Ganna terminó mejor y fue diez segundos más rápido en el último sector. De todas maneras, Evenepoel administró la renta de 19 adquirida después de la subida escalonada.

Campeón del mundo en 2020 a los 24 años y ganador de nuevo en 2021 a los 25, todos apuntaban al piamontés como gran dominador de esta modalidad durante la presente década. La equivocación en el pronóstico no se debe al bajón de rendimiento de Ganna, sino a la irrupción de un fenómeno capaz de ganar en cualquier modalidad y sobre recorridos variados. Seis segundos en 46 kilómetros no son nada. Sucede que Evenepoel le ha derrotado en la mayoría de los duelos recientes.

Dos italianos, Ganna con la medalla de plata y Affini –reciente campeón europeo– con la de bronce, escoltaron al corredor del Soudal. Jay Vine, quien marcaba tiempos intermedios con valor suficiente para hacerse con la tercera posición, sufrió una caída que le apartó del podio.

El Mundial continúa este lunes con otras dos pruebas contrarreloj para hombres, la de los júniors y la de los sub-23.