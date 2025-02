Alberto Gallego: «Quiero volver a disfrutar del ciclismo»

ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ DON BENITO. Jueves, 24 de octubre 2019, 08:14 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Han pasado más de 1.360 días desde que Alberto Gallego (Don Benito, 1990) recibiera la noticia que cambió su vida: un positivo por estanozolol. Fue el 26 de enero de 2016, momento en el que su carrera como ciclista se desmoronaba a unos días de su debut profesional con el Caja Rural. La sanción, que todavía hoy no asume, era de 3 años y 9 meses. La alarma sonará mañana viernes 25 de octubre.

-¿Contando los días para una fecha marcada en el calendario?

-Desde hace mucho tiempo. Es una fecha que cada vez que se va acercando parece que se aleja un poco más, pero ya está aquí. Tengo muchas ganas de volver a disfrutar del ciclismo. En este tiempo he tenido caminos diferentes para seguir, pero al final cogiendo uno y otro, todos me han llevado a lo mismo: bici, bici y más bici.

-¿Qué recuerda de ese día?

-Era el último día de concentración en Alicante con el Caja Rural. Iba entrenando con Diego Rubio y me llamaron. Me hablaban en inglés. Me lo intentaban explicar, pero no terminaba de entenderlo. Luego vi el correo que me enviaron y no me lo terminaba de creer. Llamé al médico del equipo para hablarle de esa sustancia que en ese momento me sonaba a chino. Es como si se derrumbase una torre enorme encima, te viene una cosa tras otra y no sabes reaccionar. No es ninguna enfermedad grave, pero te pueden llevar a algo que sí lo es. Yo lo llevé bastante mejor que mi familia que vivían en la incertidumbre de poder verme mal y que no había solución.

-Han pasado casi cuatro años, ¿cómo se levanta esa torre?

-Las cosas han ido surgiendo. El primer año me dediqué a la sanción casi en exclusiva. Traté de buscar de dónde venía esto, porque a día de hoy todavía seguimos igual. Yo tengo claro desde el primer día que no sé nada y si me lo volviesen a notificar sería una sorpresa para mí. En ese año tuve que buscar mi inocencia y saber, sobre todo para mí mismo, qué pasó. Eso me llevó mucho esfuerzo y con el paso del tiempo me he dado cuenta del mal sistema interno de toda la UCI, que en vez de ayudarte, te va poniendo trabas. Es difícil decir que si me volviese a pasar no sabría cómo atajarlo.

-¿El principio fue lo más difícil?

-Es complicado, sobre todo para la familia más cercana. Buscas soluciones, pero no es un caso común en el que tú puedas seguir un guión. De hecho, de otros casos similares, tampoco hay un guión igual para todos. Un abogado que lleve casos similares tampoco sabe por dónde tirar. Fueron meses difíciles y fue un primer año en busca de al final nada, para aceptar una sanción que no asumo hoy, ni la asumiré.

-¿Hay aprendizaje con la sanción?

-Lo único que aprendes es a valorar más lo cotidiano de la vida y del ciclismo. Pero no aprendes una lección de algo que has hecho mal, al contrario, te entra más rabia y frustración ante un sistema que podría ser mejor. Sólo van a por el castigo, pero no en busca de aprendizaje o de dar soluciones en estos casos. Ayudarte a saber qué sustancia hay y de dónde viene. No, van sólo al castigo y la sanción.

-Pero entiende que haya sanción.

-Entiendo que desde el momento que des positivo hay que imponer la sanción que corresponda. Pero creo que antes de eso hay que esclarecer todo y ver de dónde viene. Sin embargo, de primeras eres culpable y digamos que te meten en la 'cárcel'. Si eres capaz de justificarlo, que será muy difícil, saldrás. Si no puedes, sigues ahí. Lo intentamos por muchos medios, pero a cada paso la UCI nos ponía otra traba. Era un callejón sin salida.

-¿Se llega a pasar página?

-Empecé a trabajar de mecánico en la tienda de Ciclos Cuadrado. Dedicaba las mañanas a la sanción y por las tardes trabajaba. Esto me ayudó bastante desde el principio, porque la cabeza no daba vueltas a lo mismo. Tampoco dejé de montar en bicicleta. Lo hacía sin pensar en mantener un nivel, sino sólo porque me hacía sentir bien. Era una terapia. Hubo gente, muy poca, pero algunos estuvieron conmigo y aún siguen. Pude haber tomado otro camino, pero al final cogí ese. Aunque hubo otros y para algo también sirvieron los estudios de informática. Esto me llevó a desconectar un poco, aunque seguía entrenando. Sin pensar en el 25 de octubre de 2019, sólo por la exigencia del día a día.

-Y llegó el Bicicletas Rodríguez (Extremadura Spiuk).

-Sí, ya en 2017 empecé ir a algunas carreras. Ellos desde un primer momento me tendieron la mano. Me dijeron que si quería ir con ellos para despejarme y volver a disfrutar. Al principio era un poco reacio, no era miedo, pero estaba quemado por dentro y esto me hacía no estar a gusto. La primera vez fue casi por casualidad. Recuerdo que era una Vuelta a Jaén y fue una alegría, les dije que contaran conmigo. Ya en 2018 hice el calendario completo como mecánico con ellos, al igual que el 2019. Al final, más cansado que si corriera porque haces el calendario completo, cosa que ningún ciclista hace. Y además compaginando con entrenamientos y trabajo.

-Ha sido otra perspectiva.

-He aprendido a valorar el ciclismo desde la parte de atrás. Sobre todo en aficionado, porque en profesional al final todo el mundo tiene su sueldo y un cuerpo técnico dedicado. En aficionado ves situaciones que no son tan fáciles, tanto para el staff como para los corredores.

-Pero todo ha girado sobre la bici.

-Sobre todo en estos últimos años. Y ahora tengo más ganas de bici. Yo tengo las ideas claras, sé lo que hice en su día y sé lo que he hecho, por eso mismo tengo muchas ganas de volver a competir y también de disfrutar. No es por demostrar nada. Los últimos años en Portugal disfruté mucho, pese a que fue muy sacrificado. Es como ser un autónomo, todos los días del año, las 24 horas del día. Pero me llenó mucho y ahora que he visto la vida desde otro lado, valoro todo más. Dedicarte al ciclismo es muy complicado y el futuro es muy incierto, pero con todo lo que me ha pasado pienso sólo muy a corto plazo. Pienso en disfrutar, el año que viene creo que puedo tener oportunidad de hacer lo que más me gusta y para trabajar en otra cosa tengo mucho tiempo.

-¿Su idea ahora mismo es volver?

-Sí, lo tengo claro. Quiero volver a competir, disfrutar y vivir el día a día. Por supuesto, no pienso en un futuro lejano, pero voy a hacer las cosas bien. Igual que antes, incluso mejor. No he parado en estos años y ya en el último sí que decidí seguir un plan con el entrenador, para que aunque fuese poco tiempo hacerlo bien. Llevo un año trabajando muy duro, aunque soy consciente de que va a costar muchísimo porque la competición es la que te da el punto bueno.

-¿Existe ya algo concreto?

-Tengo algunas opciones, pero estoy esperando a que pase esta fecha. Realmente es algo que no es creíble para mí hasta que no llegue. Queda muy poco, pero para mí es como si faltasen otra vez los cuatro años. Sé que me hará mucha ilusión, pero al mismo tiempo soy cauto.

-¿Y puede recuperar lo perdido?

-Es una incógnita. Los entrenamientos han sido buenos y hay muchos números para saber si estás bien o no. Hacemos test de esfuerzo, de subida. Pero no dejan de ser entrenamientos, la carrera y los rivales te ponen en tu sitio.

-Decía que ha sido poca gente la que ha estado ahí.

-Es complicado. Entiendo que son situaciones en las que hay que verse. Para apoyar a esa persona tienes que ser muy amigo o tener esa persona las ideas claras de decir 'No, no. Lo conozco perfectamente y sé lo que ha hecho'.

-¿Cómo imagina el regreso?

-Lo he soñado varias veces. Será como la primera carrera que corres en tu vida. Yo empecé a correr con 12 años y creo que será así. Es como volver a empezar, aunque con una gran experiencia vivida en todas esas categorías y en estos últimos años.