La Pikota Bike Race alcanza el récord de 350 participantes

OPCIONES 1 y 2 / PIKOTA BIKE RACE SCOTT by ANOA GESTION Corredores inscritos para la disputa de las dos etapas, prólogo+maratón, que pueden inscribirse en las modalidades de individual (masculino o femenino) o en parejas (masculinas, femeninas o mixtas).

OPCIÓN 3 / PIKOTA BIKE RACE Ruta Corta by Casa Rural La Picotina Participantes en la modalidad individual (masculino o femenino) que decidan esta opción más conservadora o corredores y corredoras que por normativa no puedan competir en la opción 1 PBR23 o Maratón, (junior, infantil, etc).