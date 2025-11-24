El Pebetero renueva a seis corredores
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
El Extremadura Pebetero ha renovado el contrato para 2026 a seis de sus corredores, merced al trabajo realizado en la pasada temporada, en un apoyo ... constante a los líderes del equipo, José María Martín y Adrián Benito, que serán profesionales la próxima campaña. Los ciclistas que se mantienen en la formación son Gonzalo Pérez, Pablo Leno, Pablo Antúnez, Francisco Jesús Fernández, Alberto Gallego y Manuel Rodríguez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión