Pablo Carrascosa sube al primer equipo del Kern Pharma

R. H. Badajoz Lunes, 29 de julio 2024, 12:15 | Actualizado 12:25h.

Pablo Carrascosa da el salto al primer equipo del Kern Pharma después de cuatro años de formación en la escuadra navarra. El ciclista de Santa Amalia acaba de firmar un contrato para pasar a formar parte del equipo profesional hasta el año 2026.

Pablo Carrascosa ( ... Santa Amalia, 2002) renovó el pasado verano el acuerdo de formación en el equipo filial Finisher para ser uno de los tres canteranos que integraran el pelotón profesional como stagiaires del conjunto farmacéutico, a la vez de alternar con sus compromisos en la escuadra sub-23. El amaliense sube al Kern Pharma tras cuatro años de formación y crecimiento constante en el Equipo Finisher. «Desde que era juvenil me habían hablado muy bien del equipo y tenía claro que quería venir aquí por el modo de trabajo. Desde el primer día me han acompañado y me han guiado poco a poco hasta convertirme en el ciclista y la persona que soy ahora», relata Carrascosa en la web del Kern Pharma.

Pablo Carrascosa será el segundo extremeño en la formación navarra después de que en noviembre del año pasado se incorporara el trujillano Jorge Guitiérrez. Como integrante del equipo Finisher, Pablo Carrascosa ha conseguido cinco triunfos en categoría sub-23, incluidas tres victorias de etapa en la Vuelta a Extremadura y la Vuelta al Bidasoa, donde lograba sendos podios finales. En la presente temporada, además de quedarse a un paso de ganar la ronda extremeña, también brilló en la alta montaña pirenaica de la prestigiosa Ronde de l'Isard y en el Campeonato de España. «Me considero un ciclista bastante completo», explica el nuevo corredor del Kern Pharma. «Creo que subo bien, en el llano me defiendo y con el paso de los días me siento cada vez mejor, así que me gustan las vueltas por etapas. Y al equipo le voy a aportar motivación, ganas y trabajo desde el primer día». Carrascosa es este año stagiaire en el Kern Pharma y está disputando la Volta a Portugal con un buen rendimiento. La temporada pasada también vivió esta experiencia y corrió Arctic Race y el Tour de Vendée. «Se nota mucho el cambio de amateur a profesionales, especialmente cuando se aumenta el ritmo, esa capacidad de ir siempre al máximo y tener una marcha más. Esta experiencia me está ayudando a que el salto sea más progresivo». «La apuesta por la cantera funciona y nos sentimos muy orgullosos de ello», remarca Juanjo Oroz, mánager general de la formación del Kern Pharma, tras los fichajes de Haimar Etxeberria, Ibai Azanza y Pablo Carrascosa. «Se trabaja mucho y bien y un ejemplo de ello es Carrascosa, que vino desde juveniles, superó dificultades, ha ganado y peleado muchas carreras y tiene números de profesional». «Con confianza y tranquilidad va a demostrar su valor con el equipo», continúa Oroz. «Es un ciclista que siempre corre al ataque, sube muy bien y eso es siempre un valor en la élite».

