De la nieve al asfalto zafrense

Que el planeta se esté quedando sin nieve por el cambio climático es uno de los motivos, pero no el principal. Que en España cada vez es más complicada y costosa la práctica del esquí de competición es otro de los razonamientos, pero no el eje sobre el que pivota la decisión final de Miguel Antón. Hablamos de un excampeón, internacional con selecciones españolas de categorías inferiores con participaciones y 'top 10' europeos y mundialistas que ha apartado de su vida el esquí de montaña para decantarse por el ciclismo con vistas a convertirse en corredor profesional. Un deporte que se cruzó en su existencia de tal manera que le enganchó por completo. Ahí radica la transformación de este madrileño. Tras un breve paso por el Tenerife, donde compaginó ambas disciplinas, recala para la temporada 2023 en el equipo extremeño Bicicletas Rodríguez, de Zafra, donde se centrará en exclusividad en el mundo de las dos ruedas.

«El esquí lo hacía desde diciembre hasta abril, el resto de la temporada no competía pero sí montaba en bici por diversión. Al final, algún amigo me animó a que probara a competir en el ciclismo y me fue picando el gusanillo. Participé en un par de carreras de montaña, gané alguna prueba y me dije que quería intentarlo en el ciclismo en carretera porque el esquí es un deporte muy bonito, pero es muy sacrificado, sobre todo siendo de Madrid, que te tienes que ir a buscar la nieve por ahí o necesitas más medios, sobre todo si intentas competir a un nivel alto», sopesa Miguel cuestionado por ese cambio de tendencia.

Una vez tomada la decisión, debutó el año pasado en el Memorial Valenciaga con el Tenerife Bike Point y desde entonces, como reconoce, «estoy enganchado a la bici todos los días». Ese pasado año también siguió en el esquí, pero para la temporada 2023 con la escuadra de Zafra quiere centrarse en el ciclismo, «en cuerpo y alma a la bicicleta. El esquí se me da muy bien y seguro que en algún momento volveré, pero quiero probar si con la bicicleta puedo llegar a algo».

Curiosa mudanza, porque en su primera pasión estaba gestando una carrera más que exitosa. Representó a España en distintas citas internacionales como la Copa del Mundo o el Europeo cadete en 2018, fue campeón de España junior y cadete en sprint y ya como sub 23 hizo podio en la Copa de España y participó en la Copa del Mundo. De todo el currículo, él destaca como recuerdo más amable su primer triunfo relevante, el Campeonato de España Sprint cadete. «Aquello fue un choque muy grande que me hizo cambiar de mentalidad para entender que quería ser un mejor deportista en todos los sentidos e ir más fuerte. Disfruté del Europeo de 2018 y me dio pena perderme por la pandemia el de 2020, que hubiera ido pero no se celebró», revive el nuevo fichaje zafrense, que en 2021 fue décimo en el Mundial de Andorra junior y el año pasado se contagió del dichoso virus privándole de fechas clave del calendario como la Copa del Mundo.

Su sueño es ser profesional del ciclismo, incluso por encima del esquí. Hasta si pudiera alcanzar esas cimas en ambos, según relata. «Vivir del esquí es muy muy complicado. En una Copa del Mundo compiten unas 80 personas y de ellas unas diez pueden vivir de ello y tampoco es un sueldo para Ferraris y grandes casas. En Madrid es difícil, siempre viajando fuera. He llegado a estar un mes fuera de casa. Por eso me dije que había que probar con el ciclismo. Mi sueño es ser profesional e intentarlo a tope este año y si no lo consigo supongo que regresaré al esquí», explica Miguel Antón, para quien fichar por el Bicicletas Rodríguez –que esta semana anunciaba tener cerrada la plantilla– puede ser un trampolín idóneo en esa misión. El club extremeño acumula ya más de 20 años de historia y es un auténtico referente en el ciclismo de nuestra comunidad. «Es un buen equipo. Este año han hecho cuarto en el ranking nacional y eso se consigue a base de trabajo, un trabajo que otros no habrán hecho. Espero dar un buen rendimiento y tener suerte para llegar al profesionalismo. Sería un sueño, pero a veces los sueños se cumplen».

Acostumbrado a dar el máximo bajo condiciones de temperatura muy duras y a más de 2.000 metros de altitud, considera que su preparación física puede beneficiarle en esta nueva aventura. Desde luego no se va a asustar el día que tenga algún complicado repecho. «No sufro mucho en la bicicleta y llevo el corazón bien, la verdad».

Sí tendrá que aclimatarse a los entresijos del actual entorno, ya que el ciclismo, como subraya, es muy diferente, mucho más táctico y técnico que el esquí, donde se debe preparar mucho lo concerniente al material y demás pero al final es una lucha casi contra uno mismo y sus aptitudes. «Se trata de apretar todo lo que puedas y que no te pille el de atrás. No puedes ir a rueda ni nada. En el ciclismo se trabaja en equipo, cada uno tiene un papel en el equipo y hay que acatar las órdenes del jefe de filas o el director».

Nacido en Madrid el 15 de abril de 2001 y criado en Valdeolmos-Alalpardo, su desembarco en el Bicicletas Rodríguez –equipo élite y sub 23 que entiende que sus buenas condiciones como deportista de fondo son aprovechables– va por buen camino. «En el poco tiempo que llevo en contacto con los directivos, con Alfonso y Mariano sobre todo, bastante bien, aunque no nos hemos conocido en persona. Me han explicado todo y por ahora va todo genial». Seguirá viviendo en Madrid y se irá incorporando a las concentraciones del club que capitanea Alfonso Rodríguez de cara al 2023 con la intención de cumplir su sueño.

