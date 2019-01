CICLISMO I MTB Miguel Benavides, primer triunfo del Ecopilas Martes, 22 enero 2019, 08:56

El pacense Miguel Benavides, del Extremadura Ecopilas MTB ha sido el vencedor absoluto de la primera cita del Open de Extremadura XCO disputada en Quintana de la Serena (Badajoz). Benavides no sólo fue el mejor de su categoría (sub 23) sino que fue el ganador absoluto de la prueba, logrando inaugurar el casillero de victorias de su nuevo equipo. Con un recorrido de 25 kilómetros y 5 vueltas a un trazado más bien de resistencia que técnico, el ciclista del Extremadura-Ecopilas no dejó lugar a sorpresas con sus rivales y estuvo acompañado en el podio por Diego Moreno (La Bicicleta) y Manuel Barragán (Anjana).