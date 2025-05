Miajadas vuelve a vibrar con la Titán de los Ríos

C. G. F.

CELIA GARCÍA MIAJADAS. Miércoles, 23 de febrero 2022

Miajadas volvió a vibrar el pasado domingo con las bicicletas de la famosa Titán de los Ríos en su edición 2022. Alrededor de 1.000 ciclistas llegados desde distintos puntos de la región y del país se dieron cita con más ganas que nunca, tras no haber podido disputarla el pasado año.

No solo hay que destacar la gran participación, sino el ambientazo creado por todos los espectadores, tanto los que se dieron cita en la zona de salida/meta, ubicada en el paseo de la avenida García Siñeriz, como los que se desplazaron hasta la sierra para animar a los corredores en esa famosa cuesta de 'El reventón', que por algo lleva ese nombre. Y es que más de un ciclista, mientras intentaba no quedarse en el intento en la subida entre vítores, aplausos y gritos de ánimo, sacaba fuerzas de donde no le quedaban para darles las gracias y decirles que sin ellos ya se habrían bajado de la bici ante semejante cuesta.

Los ganadores de la carrera en Ruta Corta fueron, por categorías: Junior Masculino, David Ferrecatim, con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 13 segundos; Máster 60 Masculino, José Rubio, con 02:36:35; Ciclo Masculino Ruta Corta Edgar Anao, con 02:21:07. Los miajadeños Andrés Cordero y José Luis Romera consiguieron el segundo y tercer puesto con 02:23:52 y 02:23:59 respectivamente; Fatbike Fructuoso Garzón, con un tiempo de 02:49:51, categoría Máster 60 Femenino, Teresa Ruiz en 3 horas, 46 minutos y 18 segundos, y Ciclo Femenino Ruta Corta, Guadalupe Sánchez con 03:06:49.

Los vencedores de la Maratón fueron, por categorías: Élite Masculino, Víctor Manuel Fernández en un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 34 segundos; Máster 30 Masculino, José Antonio Sánchez, con 03:49:12; Máster 40 Masculino, Fernando Pérez 03:49:12; Máster 50 Masculino Óscar Romero 04:27:16; Sub-23 Masculino, Pablo Alpiste 03:56:23; E-Bike, Antonio Mora en 04:14:37; y Cicloturista Maratón, Javier Mimbrero 04:39:34. Además, en Élite femenino Tamara Sánchez hizo un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 12 segundos; Máster 40 Femenino, Luisa Cuenco con 04:44:30, y categoría Máster 50 Femenino, Maite Pavesio 05:11:35.

Por último, en la modalidad de parejas en categoría Masculino Elías Rodríguez con un tiempo de 04:08:37; Mixta categoría masculina, Sergio Benavente, 05:15:59; y Mixta categoría femenina, Sonia Fernández 06:30:52.