María del Pozo, otra promesa extremeña para el Ecopilas

R. H. Badajoz Martes, 5 de septiembre 2023, 21:30 Comenta Compartir

El Extremadura Ecopilas en su firme apuesta por seguir contando con la cantera ciclista extremeña anuncia el fichaje de María del Pozo Rosa para la temporada 2024 de otra joven promesa de tan solo 16 años para competir en la modalidad olímpica del BTT.

Nacida en Don Benito (22 de febrero de 2007), pero con residencia y deportivamente formada en Quintana de la Serena, y que al igual que su ya compañera de equipo María Reyes Murillo proceden del Club Quintana es Natural, cuya labor y el trabajo que están realizando con el ciclismo de base es espectacular y ahí están sus resultados.

Desde bien pequeña demostró su pasión por el BBT y sus habilidades con la bicicleta en circuitos técnicos gracias a esas concentraciones Judex que se realizaban los fines de semana en bastantes poblaciones extremeñas. A María se la daba mucho mejor «ese tipo de maniobras y piruetas con la bicicleta» que participar en las carreras, hasta que con el paso de los años ha competido incluso en la modalidad de carretera, además de la disciplina olímpica del BTT, el XCO, que será donde veremos realmente hasta dónde puede llegar el año que viene como corredora junior del equipo Extremadura Ecopilas.

En sus dos años como cadete ha acumulado decenas de triunfos, la mayoría de ellos en la comunidad extremeña y en su reciente paso por la Copa de España XCO donde ha finalizado en séptima posición de la general ambas temporadas, además de realizar dos buenos campeonatos nacionales prácticamente sin prepararlos. Estos resultados hacen albergar muchas esperanzas de cara a un futuro, y que hasta la propia deportista se ha visto sorprendida por su margen de mejora en cuanto a técnica en estas pruebas a nivel nacional.

«Será un placer correr y defender a nivel internacional los colores de mi tierra, junto a deportistas que no son desconocidos para mi. María Reyes y yo salimos muchas veces a entrenar juntas y todo lo que me transmite ella de este equipo es bueno. Quiero agradecer a todas las personas, entidades y patrocinadores que esto sea posible en Extremadura, porque no es fácil poder demostrar deportivamente hasta dónde podemos o queremos como deportistas desde un equipo de nuestra tierra,» relata la ya nueva integrante del equipo con sede en Plasencia.

Temas

Ciclismo