BTT Manu Cordero se cuelga el bronce en Maratón REDACCIÓN Martes, 10 septiembre 2019, 09:28

badajoz. El ciclista llerenense Manuel Cordero Morgado logró el domingo en Cazorla (Jaén) una nueva medalla para el Extremadura-Ecopilas, tras lograr la tercera plaza en el Campeonato de España de BTT Maratón (XCM) en categoría sub23. Un total de 1.200 participantes se daban cita en la Sierra de Cazorla para afronta los 83 kilómetros de un duro trazado donde Cordero, hasta entonces vigente campeón nacional, venía en busca de otra medalla de oro que finalmente ha ido a parar al gran rival del de Llerena, Ivan Coca, que se proclamaba campeón de España XCM 2019 con un tiempo de 3:37'12", seguido por Norbert Nowik, segundo (3:38'45") y por el extremeño Cordero Morgado, tercero, con un tiempo de 3:39'32". «Venía con muchas ganas de luchar otra vez por el título sabiendo que el nivel que habría en esta carrera sería muy bueno como así se ha visto. Venía muy bien de preparación pero los rivales también venían fuertes y en una prueba de un día cualquier traspié o fallo de colocación en momentos claves te cuestan caro. No he podido revalidar el título pero hemos vuelto a subir a un podio a nivel nacional, que no es fácil», declaraba Cordero.